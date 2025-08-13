Lanzan la VI edición del proyecto Coturnix sobre la codorniz en Europa, que coincide con la media veda

El proyecto Coturnix, un estudio sobre la codorniz en Europa, inicia su sexta temporada, coincidiendo con la media veda - JOSÉ MANZANO-ARTEMISAN

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Fundación Artemisan, la Real Federación Española de Caza y Mutuasport han puesto en marcha la sexta edición del proyecto Coturnix, un estudio sobre la codorniz en Europa que coincide con la apertura de la media veda, según han dado a conocer sus impulsores.

Desde su inicio en el año 2020, Coturnix ha logrado reunir datos aportados por más de 5.000 cazadores voluntarios de todo el país, recopilando más de 65.000 muestras biológicas, la información de cerca de 300 anillas y la realización de cerca de 3.000 censos con el Observatorio Cinegético, como detalan en un comunicado.

Asimismo, desde el año 2023, Couturnix ha puesto en marcha un método de seguimiento específico para la codorniz (SEC), ideado por la Universidad de Barcelona, que está permitiendo superar las limitaciones de los programas de seguimiento pasivos tradicionales como el SACRE de SEO Birdlife, que se mostraban insuficientes para el estudio de esta especie en concreto.

Gracias a este método se han puesto en marcha ya 31 puntos SEC en toda España y pronto se ampliarán a 54, con la financiación de Mutuasport y el apoyo de distintas administraciones autonómicas que se han sumado al proyecto, como la Junta de Castilla-La mancha, la Junta de Extremadura, la Junta de Andalucía, la Junta de Castilla y León y el Gobierno de La Rioja.

Además, este año se ha sumado un nuevo reto a conseguir por los cazadores españoles, la realización de dos censos simultáneos: el primero de ellos el día 15 de agosto en aquellas comunidades autónomas que tengan ya abierta la media veda y el segundo el día 23 de agosto, en todas aquellas regiones en las que se autorice la caza de la codorniz.

Se trata de un logro que busca, junto a otros parámetros, conseguir estimar la población real de la codorniz en España, requisito exigido por la Unión Europea para conocer el estado de conservación de la especie y garantizar la sostenibilidad de su caza y que se sumará a los retos que ha conseguido el sector durante los últimos años, como recuerdan sus impulsores.

Además, también cobrarán especial importancia los datos recopilados por dispositivos GPS portados por los perros durante las jornadas de caza, que aportarán datos clave para poder estudiar la superficie cubierta en las jornadas de caza y transformar con ello el número de codornices avistadas en valores de densidad.

Para participar en este reto se han habilitado tanto los tradicionales sobres de recogida de datos y muestras del proyecto, como un formulario sencillo e intuitivo al que los participantes pueden acceder.

No obstante, fuera de estas fechas (15 y 23 de agosto), Coturnix sigue necesitando la participación, como hasta ahora, del mayor número de cazadores durante toda la media veda, con el objetivo de incrementar la extensión espacial para recopilar datos de jornadas de caza y de muestras de codorniz de, al menos, 700 municipios españoles.

Por ello, las entidades impulsoras del proyecto animan a todos los cazadores y amantes de la codorniz a participar en este proyecto y destacan que la participación de los cazadores españoles ha sido fundamental para lograr una información hasta ahora imposible de recopilar para una especie emblemática que, debido a su particular comportamiento, no puede monitorizarse con los métodos utilizados hasta el momento.