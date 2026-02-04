Los Legionarios de Cristo nombran al mexicano Carlos Gutiérrez nuevo director general de la congregación hasta 2032

Padre Carlos Gutiérrez López - LOS LEGIONARIOS DE CRISTO

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Capítulo General de los Legionarios de Cristo ha elegido al Padre Carlos Gutiérrez López como nuevo director general de la congregación para el periodo de 2026 a 2032 y pone fin al mandato del Padre John Connor, quien lideraba la institución desde el año 2020.

La elección, celebrada en Roma, ha recaído sobre Gutiérrez, de 51 años y hasta ahora director territorial del Norte de México. Asume el cargo con el encargo de "continuar el camino de renovación emprendido por la Congregación desde hace años bajo la guía de la Iglesia", e "impulsar la evangelización de todas las personas" como comunidad "al encuentro de las periferias existenciales".

Del mismo modo, el Capítulo General de los Legionarios de Cristo ha afirmado que el nuevo gobierno "se coloca en una línea de continuidad en la búsqueda de una cultura institucional de transparencia, de cuidado y servicio a todas las personas, y de comunión en la Iglesia".

El nuevo superior es ingeniero industrial y posee formación en psicología, filosofía y teología, habiendo ejercido su ministerio Países como Chile, Italia, Colombia o Venezuela.

Además, han comunicado que Gutiérrez se incorporará al Colegio Directivo General del Regnum Christi, agrupación de la que forman parte los Legionarios de Cristo, junto a las consagradas, los laicos consagrados y los laicos. Todos ellos "comparten una misión y carisma común".

El Capítulo General de los Legionarios de Cristo se encuentra reunido desde el 20 de enero y está integrado por 60 sacerdotes de 13 países. En los próximos días continuará su trabajo con la elección de los consejeros generales y el administrador general y la reflexión en torno a diversos aspectos de la vida y misión de la Legión de Cristo.