León XIV advierte a políticos franceses de la "laicidad a veces malinterpretada" y de las "colonizaciones ideológicas"

El Papa León XIV ha recibido este jueves en audiencia a una delegación de representantes políticos y personalidades civiles de Val de Marne, en la diócesis francesa de Créteil, y les ha pedido fe y valor frente a "una laicidad a veces malinterpretada" y a las "colonizaciones ideológicas".

Dirigiéndose en francés a los presentes, acompañados por el obispo, Dominique Blanchet, el Papa ha dicho ser "muy consciente" de la dificultad de "actuar y decidir en coherencia con la propia fe" debido a "una laicidad a veces malinterpretada" y de la complejidad de llevar adelante "el compromiso abiertamente cristiano" en algunas sociedades occidentales donde "Cristo y su Iglesia son marginados, a menudo ignorados, a veces ridiculizados".

Además, ha indicado que a esto hay que sumar "las presiones, las directrices de los partidos y las colonizaciones ideológicas", citando a su predecesor Francisco.

Por ello, el Pontífice ha subrayado que es necesario "el valor de decir, a veces, '¡No, no puedo!'", sobre todo cuando "está en juego la verdad".

En este sentido, ha advertido de que "no está por un lado el político y por otro el cristiano", sino que "está el hombre político que, bajo la mirada de Dios y de su propia conciencia, vive cristianamente sus compromisos y sus responsabilidades".