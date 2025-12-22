León XIV afronta su primera Navidad: retrasa la misa del Gallo y clausurará el Jubileo que inauguró Francisco

Archivo - El Papa León XIV recorre la plaza de San Pedro en Papamóvil. - Stefano Spaziani - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV afrontará estas próximas semanas su primera Navidad como Pontífice, en la que retrasará dos horas la misa del Gallo, hasta las 22:00 horas, y clausurará el Jubileo ordinario de 2025, que inauguró su predecesor, el Papa Francisco.

En concreto, el próximo miércoles 24 de diciembre, el Papa celebrará la misa de Nochebuena, la conocida como 'misa del Gallo', en la Basílica de San Pedro.

Aunque esta celebración suele tener lugar a medianoche, en 2009, el Vaticano decidió adelantarla a las 22:00 horas para que Benedicto XVI, que tenía 82 años, no se fatigara más de lo necesario.

Al llegar Francisco, decidió adelantar aún más la misa, a las 21:30 horas, un horario que se mantuvo hasta el primer año de la pandemia de la Covid-19 (2020), cuando la adelantó dos horas más, a las 19:30 horas. Este horario se mantuvo en los años posteriores.

Además, el 25 de diciembre, día de Navidad, León XIV se asomará al balcón central de la basílica vaticana a las 12:00 horas e impartirá a los 1.400 millones de católicos del mundo su bendición 'urbi et orbi'.

Asimismo, el 31 de diciembre, el Papa celebrará a las 10:00 horas su audiencia general de los miércoles, y a las 17:00 horas, las vísperas y el 'Te Deum' en acción de gracias por el año que termina, según la agenda del Pontífice. En años anteriores, era tradición que el Papa visitara el nacimiento de la plaza de San Pedro y saludara a los peregrinos presentes.

La primera celebración del año 2025 tendrá lugar el 1 de enero, Solemnidad de María Santísima, Madre de Dios, y también Jornada Mundial de la Paz. El Papa celebrará una misa a las 10:00 horas, seguida del Ángelus, a las 12:00 horas.

Posteriormente, el 6 de enero, el Pontífice presidirá la eucaristía de la solemnidad de la Epifanía del Señor, a las 9:30 horas, y también está previsto que clausure la Puerta Santa, poniendo fin al Jubileo que inauguró Bergoglio el año pasado.

En concreto, fue el 24 de diciembre de 2024 cuando el Papa Francisco abrió la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, marcando el inicio oficial del año jubilar de la Iglesia Católica.

En el acto, el Pontífice tuvo que utilizar una silla de ruedas debido a una dolencia de rodilla. Francisco golpeó varias veces la puerta de bronce, frente a la que se detuvo antes para realizar una oración en silencio y llamó a la renovación espiritual para conseguir "un mundo jubilar".

"Que llegue a serlo para nuestra madre tierra, desfigurada por la lógica del beneficio; que llegue a serlo para los países más pobres, abrumados por deudas injustas; que llegue a serlo para todos aquellos que son prisioneros de viejas y nuevas esclavitudes", pidió ante los más de 6.000 fieles que siguieron la ceremonia desde el interior de la Basílica y los más de 20.000 en el exterior, a través de pantallas gigantes.