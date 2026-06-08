León XIV asume en el Congreso que la Iglesia "no siempre" estuvo "a la altura" en la conquista de América

El Papa León XIV interviene durante su visita al Congreso de los Diputados - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha afirmado que sociedad e Iglesia católica "no siempre" estuvieron "a la altura" en la época del descubrimiento y la conquista de América. Así lo ha indicado este lunes durante su discurso ante el Congreso de los Diputados, en el marco de su viaje a España.

Robert Prevost ha recordado a los Reyes católicos Isabel y Fernando remitiéndose a "aquel momento en que España quedó situada ante responsabilidades históricas de carácter universal".

"Hay que reconocer que la sociedad y la misma Iglesia no siempre estuvieron a la altura de las intuiciones que encontraban eco en su propia tradición cristiana", ha explicado, al tiempo que ha ensalzado la postura que tomaron "la Escuela de Salamanca --y de manera particular, fray Francisco de Vitoria junto con otros dominicos y jesuitas--".

"En aquella sede universitaria, hace quinientos años, cuando se abrían mundos nuevos y posibilidades inmensas en las relaciones entre los pueblos, algunos maestros comprendieron que la razón no podía ser invocada para revestir de legitimidad cuanto la fuerza o el interés presentaban como conveniente. Introdujeron así en el discernimiento histórico la pregunta por el valor irreductible de todo ser humano y los límites morales del poder", ha apuntado.