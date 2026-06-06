León XIV confirma su reunión con víctimas de abusos en España pero "no todas": "Sigue siendo una herida abierta"

Los Reyes Felipe y Letizia reciben al Papa León XIV en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 6 de junio de 2026, en Madrid (España). El Papa León XIV inicia una visita oficial a España que incluye varios actos institucionales y religiosos. Durante - J.J. Guillén/EFE/Pool

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

León XIV ha hecho referencia a los abusos cometidos en el seno de la Iglesia a preguntas de los periodistas que viajaban con él en el avión que le ha trasladado desde Roma al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. "Sigue siendo una herida abierta", ha asegurado al respecto.

En este sentido, también ha señalado que se reunirá con algunas víctimas --pero "no todas" como ha precisado-- durante su primer viaje apostólico a España, al tiempo que ha reiterado su "compromiso" y el de toda la Iglesia para luchar contra esta lacra.

La Iglesia española ha sido la encargada de organizar esta reunión reivindicada por las asociaciones de víctimas españolas y que se confirmó este mismo viernes por parte de la Santa Sede. El Vaticano ha explicado que se proporcionará "más información" después del encuentro con las víctimas "si fuera necesario", por "respeto" a sus "deseos y la confidencialidad requerida".

El anuncio del Vaticano no convence, sin embargo a algunas de las víctimas que, según han asegurado a Europa Press, no han sido avisadas para este encuentro.

"Me parece muy bien, pero nadie nos ha invitado, ni tenemos noticia de que nos vaya a recibir. Ni dónde, ni cómo, ni cuándo", ha afirmado Juan Cuatrecasas, el portavoz de la Asociación Nacional de Infancia Robada (ANIR), en declaraciones a Europa Press.

En este sentido, Cuatrecasas se ha remitido a un correo del Arzobispado de Madrid a una víctima, en el que le comunicaron, "expresamente", que si se producía "alguna reunión" del Papa con víctimas, serían "únicamente las del Plan Repara" (proyecto que gestiona la Arcidiócesis de Madrid).

Una reacción compartida por Miguel Hurtado, primer denunciante de abusos de Montserrat, que también ha negado a Europa Press haber recibido invitación alguna del Vaticano, del que ha afirmado que "sigue el guión habitual". "Se reúne con víctimas seleccionadas por los obispos nacionales que tengan un perfil bajo y que no hablen con los medios".

Hurtado ha destacado que el Vaticano "excluye a los activistas que tienen un discurso crítico y plantean agenda reformista" y ha criticado que los "obispos españoles" sigan "clasificando a las víctimas" en "buenas y malas" en función de si "no hacen ruido" o si "denuncian en los medios la mala gestión de la Iglesia con estos delitos".

Precisamente, desde Reparación Integral Ya han convocado este domingo 7 de junio a los medios de comunicación a una rueda de prensa y performance visual de protesta frente a la Nunciatura Apostólica a partir de las 16.00 horas.

Mientras, ANIR junto a LULACRIS (Asociación contra los abusos sexuales en la infancia), Justice Initiative España (ONG apoyada por la Fundación Guido Fluri), y AVA (Asociación de víctimas de Navarra) tenían previsto acudir el lunes 8 de junio a la Nunciatura --coincidiendo con el día que el Papa se reúne con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez-- para expresar su indignación ante los medios, a partir de las 09.00 horas.

Como es tradición en los viajes internacionales, el Papa ha saludado personalmente a los 88 periodistas de 55 medios de todo el mundo que lo acompañan en este viaje apostólico y ha respondido a sus preguntas.

ALUSIÓN A IRÁN Y UCRANIA Y LLAMAMIENTO A LA PAZ

En su intervención, León XIV también se ha referido a otros conflictos bélicos, como los que sufren Irán o Ucrania, con un nuevo llamamiento al diálogo y la paz, sin olvidar la situación en el Líbano, país con el que el Vaticano se mantiene en "contacto constante" a través de las autoridades religiosas, además de alertar sobre las "profundas transformaciones introducidas por las tecnologías militares modernas y la capacidad destructiva del armamento contemporáneo".

El Pontífice también ha destacado que se trata del "primer viaje de un Papa a España después de un buen tiempo" y ha asegurado estar "muy contento de realizar este viaje". "He venido muchas veces a España, pero la primera vez en esta misión. Una visita apostólica a encontrar a los fieles, a celebrar la fe, anunciar el mensaje de Jesucristo, pero al mismo tiempo saludar a todos, a toda la sociedad, porque la Iglesia tiene un mensaje para todos", ha afirmado, en alusión a la carta encíclica publicada el pasado 25 de mayo.

El Papa ha añadido que este viaje será "una oportunidad" para descubrir el entusiasmo de los jóvenes. "De lo que me han ya informado, habrá un buen número de jóvenes con su entusiasmo, compartiendo todos la alegría de la fe", ha señalado, por lo que ha augurado que se puede dar "un mensaje muy bueno".

"Un mensaje que, en cada puerto, digamos, donde vamos a llegar, va a tener un sentido particular: sea en Madrid, Barcelona, las Canarias... Pero todo para vivir la fe y para anunciar este mensaje del amor de Dios, de la caridad, del respeto por cada ser humano", ha apostillado, según informa Vatican News.

Por otro lado, León XIV ha asegurado que para Robert Prevost el equipo español favorito es el Real Madrid, aunque ha matizado que el Papa "es de todos los equipos" y ha bromeado sobre que su visita a Madrid coincida con los conciertos que está dando Bad Bunny en la capital de España.

"Si se enfrentan a la pregunta de si quieren ver a Bad Bunny o si quieren ver al Papa, creo que muchos irán a ver a Bad Bunny, pero creo que también habrá unos cuantos aquí para ver al Papa y eso dice algo", ha apuntado Robert Prevost al ser preguntado por el corresponsal de la CNN en el Vaticano, Christopher Lamb, sobre los jóvenes que muestran interés en la fe, durante el vuelo a Madrid desde Roma, ya que la Vigilia con jóvenes en la Plaza de Lima que protagoniza esta tarde el Papa coincide con el quinto de los diez conciertos del cantante puertorriqueño en Madrid.

"LOS JÓVENES ESTÁN BUSCANDO ALGO MÁS"

Durante el vuelo papal, León XIV ha explicado a los periodistas que le han acompañado durante su trayecto a España que "los jóvenes están buscando algo más": "Al haber crecido, en muchos casos, sin esa dimensión espiritual en sus vidas, se dan cuenta de que hay un vacío y una falta de sentido. Y tal vez mi visita ayude a despertar aún más algo que ellos mismos ni siquiera están seguros de cómo definir".

Por su parte, los periodistas han recibido un rosario, confeccionado por monasterios españoles, al tiempo que han obsequiado al Papa con otros presentes, como una cesta productos confeccionados por monasterios de clausura de toda España, especialmente de Agustinas; una imagen de San Francisco Javier, patrón de los misioneros; una cinta de la Virgen del Pilar de Zaragoza, o un dibujo de los jóvenes pacientes del Hospital Bambino Gesù, entre otros.