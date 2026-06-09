León XIV en la vigilia de Barcelona: "Que este país sea un espacio acogedor"

Varias personas transportan una cruz durante la vigilia de oración, en el Estadio Olímpico Lluís Companys. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 9 Jun. (de la enviada especial de Europa Press, Laura Ramírez) -

El Papa León XIV ha pedido que "este país sea un espacio acogedor para todos" donde se respete "la dignidad" de las personas. Así se ha pronunciado el Pontífice este martes, durante su homilía en la vigilia celebrada en el Estadio Lluís Companys, en el marco de su visita a Barcelona.

"Caminemos juntos en la fe que armoniza la diversidad de nuestras ideas y sensibilidades, para buscar la verdad que nos guía hacia el bien común, para que esté país sea un espacio acogedor para todos, donde cada uno es respetado en su dignidad de personas y amado por lo que es", ha subrayado en catalán.

El Papa también se ha referido a los momentos de "amargura", de fracasos", de "miedo", de "fatiga de creer", de "sufrimiento" o de "insatisfacción" y ha utilizado la metáfora de "las noches".

"También nosotros estamos llamados a no juzgar las 'noches'; no las noches de nuestra vida ni las de la Iglesia, ni las de la sociedad que nos rodea", ha precisado. En cambio, ha invitado a "ponerse en camino " y a "dejarse sacudir por el viento del Espíritu".