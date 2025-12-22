Liberan en el Ebro a 43 esturiones, especie extinguida en estado silvestre en España y amenazada a nivel global. - MITECO

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 43 ejemplares juveniles de esturión fueron liberados en la playa de Tivenys (Cataluña) el miércoles 17 de diciembre gracias a una iniciativa del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), centros de investigación catalanes e instituciones francesas, según ha informado este lunes Transición Ecológica.

Todos los ejemplares cuentan con una marca externa, un chip y un emisor de ultrasonidos, lo que permitirá controlarlos durante al menos seis meses para evaluar su adaptación y supervivencia en el río. El esturión es una de las 13 incluidas en el Listado de especies extinguidas en estado silvestre en todo el medio natural de España. De forma global, está considerado como una especie críticamente amenazada.

De acuerdo con Transición Ecológica, los ejemplares proceden del Centro experimental de Saint Seurin-sur-l'Isle (Nueva Aquitania, Francia) y han pasado un periodo de aclimatación en el Centro de acuicultura del IRTA en la Ràpita (delta del Ebro), a donde llegaron el pasado 4 de noviembre. Su seguimiento será realizado por especialistas del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis (CERM).

Esta es la tercera suelta experimental del proyecto. Las dos sueltas anteriores se realizaron también en el delta del Ebro. La primera, de 44 ejemplares juveniles, tuvo lugar el 21 de diciembre de 2023 y en este marco dos terceras partes de los ejemplares se desplazaron al mar mientras que el resto permaneció en el Ebro hasta finales de enero.

Por otro lado, la segunda suelta se llevó a cabo el 11 de diciembre de 2024, con 50 ejemplares. En este caso, más de la mitad se dirigió al mar y el resto permaneció en la desembocadura, siendo destacable que una cuarta parte de los ejemplares que habían ido al mar remontó de manera posterior el río para permanecer varios meses en el estuario.

El proyecto es fruto de la colaboración entre el MITECO, distintos centros de investigación y administraciones de Cataluña --el Centro de Estudios de los Ríos Mediterráneos (CERM) de la Universidad de Vic-Universitat Central de Cataluña; el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat de Cataluña; el Instituto para el Desarrollo de las Comarcas del Ebro (IDECE), y el Centro de acuicultura del IRTA--, y varias instituciones francesas --la DREAL Nouvelle-Aquitaine, l'INRAE-EABX y MIGADO-.