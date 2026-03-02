Llega la borrasca 'Regina', 17 de la temporada, iguala récord 2023-24 y deja lluvia en Canarias, sur y este peninsular

Archivo - Varias personas intentan sujetar sus paraguas, a 26 de enero de 2026, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La borrasca 'Regina' dejará esta semana lluvias abundantes en Canarias, sur y este peninsulares, según ha avanzado a través de un mensaje en 'X' la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). A su vez, también dará lugar a rachas muy fuertes de viento y temporal marítimo.

"Nueva borrasca con gran impacto: Regina. Nombrada por nuestros colegas del Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA), provocará lluvias abundantes en Canarias y en el sur y este de la Peninsula. También dará lugar a rachas muy fuertes de viento y temporal marítimo", ha señalado.

Con esta, ya son 17 los sistemas nombrados esta temporada, por lo que se iguala el récord de nombramientos de la temporada 2023-2024. En esa ocasión, la borrasca número 17 (Renata) fue nombrada el 14 de abril.