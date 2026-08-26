La lluvia seguirá hasta el viernes en norte, Mediterráneo y Baleares y sólo se superarán los 35ºC en sudeste y Baleares

Archivo - Transeuntes bajo sus paraguas durante la intensa lluvia. A 11 de octubre de 2024, en Cádiz (Andalucía, España). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las precipitaciones seguirán al menos hasta el viernes en puntos del norte peninsular, litoral mediterráneo y Baleares, aunque durante este día los chubascos serán débiles, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), José Luis Camacho. Además, las máximas bajarán y sólo se superarán los 35ºC en puntos del sudeste peninsular y Baleares.

La baja en superficie y en altura continuará al principio de este jueves al noroeste de la Península, según Camacho. Sin embargo, comenzará a moverse hacia el este, dejando precipitaciones abundantes en Galicia y chubascos y tormentas en Pirineos en la segunda mitad del día. Allí podrán ser localmente fuertes e ir acompañadas de tormentas.

En este marco, las lluvias podrán extenderse al sudoeste de la Península y a los litorales del nordeste y Baleares. En Canarias, la cola de un frente dejará precipitaciones localmente moderadas en las islas montañosas y en Baleares se mantendrán las risagas.

Además, habrá un descenso notable en las temperaturas del interior peninsular. De hecho, esta bajada será incluso notable en zonas del interior peninsular. Por el contrario, los valores térmicos subirán en los litorales, prelitorales mediterráneos y en Canarias.

De este modo, se podrán superar los 35ºC en puntos del valle del Ebro, de Mallorca, en los prelitorales del Levante y zonas bajas del sudeste. En el otro extremo, las mínimas también bajarán en el interior, con algún ascenso en el sudoeste y Baleares y sin cambios en el resto.

Durante este viernes, el anticiclón de las Azores proyectará una cuña sobre la Península Iberica contribuyendo a una disminución de las precipitaciones en Galicia y a una estabilización del tiempo en gran parte de la Península y Baleares.

El portavoz de AEMET espera que estas lluvias débiles se extiendan por el Cantábrico y el oeste de la meseta norte y del Sistema Central, aunque tendrían tendencia a despejar durante el día. Además, también podrían registrarse algunos chubascos débiles en los litorales mediterráneos, el sudeste y Baleares. En el sudeste serían más intensos e irían acompañados de tormentas localmente fuertes.

En lo que respecta a las temperaturas, el portavoz de AEMET ha indicado que las máximas bajarán en la mitad oriental, donde lo harán incluso de forma notable, así como en los archipiélagos. Por el contrario, ascenderán en la mitad occidental.

De este modo, sólo se superarán los 35ºC en Mallorca y puntualmente en zonas bajas del sudeste. En el lado contrario, las mínimas estarán en descenso prácticamente generalizado salvo en Canarias y los extremos nordeste y sudeste, donde no se esperan cambios.