Las lluvias acumuladas en el año hidrológico 2024-2025 se cifran en 684 l/m2, un 7% más de lo habitual. - AEMET

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las precipitaciones acumuladas en España desde el inicio del año hidrológico el pasado mes de octubre se cifran en 684 litros por metro cuadrado (l/m2), según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), lo que supone un 7% por encima de lo habitual para este periodo.

En líneas generales, las cantidades de lluvia acumuladas se sitúan por encima de sus valores normales en gran parte de la Península y destacan especialmente en su interior, a lo largo del levante y en los cuadrantes noreste y suroeste. Por el contrario, se encuentran por debajo de lo habitual en una franja del litoral cantábrico que comprende Ourense y este de Lugo, Asturias, Cantabria y el norte del País Vasco, así como en el cuadrante sureste peninsular con la excepción de la Región de Murcia.

De forma paralela, las cantidades registradas en ambos archipiélagos están por debajo de los valores normales del periodo que va de 1991 a 2020 salvo en Ibiza y en el norte de Mallorca, La Palma y La Gomera.

Al margen de ello, AEMET detalla que durante el periodo del 24 al 30 de septiembre las lluvias afectaron a gran parte de la Península y archipiélagos y fueron intensas en especial en el levante y en Ibiza, zonas donde se dieron los mayores acumulados. De hecho, en la mitad sur de esta última se superaron los 120 l/m2, al igual que en puntos del litoral de la Comunidad Valenciana y del interior de la provincia de Valencia. A su vez, también destacaron los más de 80 l/m2 en el delta del Ebro.

Entre las precipitaciones acumuladas en observatorios principales, el organismo estatal destaca los 174 l/m2 en Ibiza Es/Codola, los 132 l/m2 en el aeropuerto de Valencia, los 120 l/m2 en Valencia II, los 111 l/m2 en Castellón-Almazora, los 103 l/m2 en Tortosa y los 71 l/m2 en Alicante/El Altet. El día 1 de octubre apenas se registraron precipitaciones.