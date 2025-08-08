Las lluvias acumuladas en este año hidrológico están un 12% por encima de lo normal, con 645 litros por metro cuadrado

Las lluvias acumuladas en este año hidrológico se cifran en 645 l/m2 y están un 12% por encima de lo habitual. - AEMET

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El valor medio de las precipitaciones acumuladas desde el pasado 1 de octubre de 2024 hasta el 5 de agosto de 2025 se cifran en 645 litros por metro cuadrado (l/m2), según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) recogidos por Europa Press. Esto quiere decir que se encuentran un 12% por encima del valor normal correspondiente a dicho periodo: 574 l/m2.

Las precipitaciones acumuladas se sitúan por encima de sus valores normales en gran parte de la Península y destacan especialmente las cifras en la Región de Murcia, en la Comunidad Valenciana y en la mitad occidental de Andalucía con casi el doble de precipitación sobre el valor normal. A su vez, también están por encima de esos valores a lo largo del Sistema Central e interior de Madrid, en el oeste de Castilla-La Mancha y en puntos del Sistema Ibérico.

Por el contrario, las lluvias están por debajo de lo habitual en una franja del litoral cantábrico que comprende la provincia de Ourense, Asturias, Cantabria y el norte del País Vasco, así como en el cuadrante sureste peninsular, con excepción de la zona de Murcia mencionada previamente. En ambos archipiélagos, las cantidades registradas se hayan por debajo de los valores normales del periodo 1991-2020, salvo en el norte de las islas de Mallorca, de La Palma y de La Gomera.

El organismo estatal explica que las precipitaciones afectaron al interior peninsular, a puntos de la cornisa cantábrica, a la mitad este de Cataluña y al norte de las islas canarias de mayor relieve durante el periodo del 30 de julio al 5 de agosto. En este marco, se superaron los 10 l/m2 de manera aislada en la provincia de Girona, en zonas de Castilla-La Mancha y Alicante, en algún punto de la sierra de Gredos y en el norte del País Vasco y Navarra.

Entre las precipitaciones acumuladas en observatorios principales, AEMET ha destacado los 12 l/m2 en Albacete/Obs, los 12 l/m2 en Albacete/Los Llanos, los 11 l/m2 en San Sebastián/Igueldo, los 9 l/m2 en Cuenca, los 8 l/m2 en Toledo y los 8 l/m2 en Ciudad Real. El día 6 apenas se registraron precipitaciones.