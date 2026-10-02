Las lluvias dejan acumulados superiores a 200 l/m2 en Tarragona y continuarán el fin de semana, con temperaturas suaves

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MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El episodio de lluvias torrenciales que afecta a zonas del área mediterránea ha dejado acumulados superiores a 200 litros por metro cuadrado (l/m2) en zonas del sur de Tarragona, como ha indicado en su predicción el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, que ha señalado que el fin de semana seguirá marcado por las precipitaciones en el área mediterránea peninsular y Baleares, con la inestabilidad extendiéndose a más zonas.

Del Campo ha detallado que en el observatorio de Tortosa (Tarragona) se acumularon 162 l/m2 en sólo seis horas entre la noche del jueves y la madrugada del viernes mientras que en Torreblanca, en la provincia de Castellón, se registraron 119 l/m2 también en sólo seis horas. Por todo ello, el portavoz ha pedido "mucha precaución en las zonas con tormentas fuertes".

En este contexto, este viernes continúa la situación" muy adversa hasta mediodía o primeras horas de la tarde en el sur de Tarragona y en el litoral de Castellón, con avisos rojos en vigor en principio hasta el mediodía", según el portavoz.

Del Campo ha puntualizado que por la tarde continuará la probabilidad de tormentas y chubascos muy fuertes en los litorales del sur de Cataluña, de la Comunidad Valenciana, en toda la región de Murcia, en Almería y en las islas de Ibiza y Formentera.

En este sentido, ha añadido que estos chubascos intensos "podrían derivar" en inundaciones locales y crecidas súbitas de cauces, además de producirse granizo y rAchas muy fuertes de viento por lo que "por todas estas zonas el peligro será importante".

Además, este viernes la inestabilidad se extenderá a buena parte de la Península y, a partir del mediodía, se esperan tormentas localmente fuertes en amplias zonas del centro y del este del territorio que pueden "ir a más durante la tarde y noche, y estar acompañadas de posible granizo".

El tiempo inestable y la posibilidad de chubascos acompañados con tormenta continuarán en Península y Baleares el sábado y domingo, cuando "todavía podrán ser muy intensos en zonas del área mediterránea y a partir del lunes afectarán más al oeste peninsular", según Del Campo. Respecto a las temperaturas, en general serán suaves, "algo por encima de lo normal para la época del año".

En el caso del sábado, el portavoz ha detallado que "continuará el tiempo inestable con chubascos y tormentas intensas, aunque no tanto como en días previos". Así, de madrugada habrá chubascos fuertes en zonas del área mediterránea, sur de Aragón y zonas del interior de la mitad sur. Por la tarde, crecerán otra vez tormentas en el este de la Península y Baleares, y podrán ser muy fuertes en todas estas áreas.

En el resto de la Península también se formarán tormentas, que crecerán de forma dispersa por muchos puntos del territorio y localmente podrán ser fuertes. En cualquier caso, Del Campo ha alertado de que podrá haber chubascos intensos "en casi en cualquier sitio de la Península", aunque "los más fuertes se darán en el área mediterránea, sobre todo en Cataluña y en Baleares".

Mientras, las temperaturas serán bajas en el oeste peninsular y más altas en el este, "con un ambiente suave". Por ejemplo, el portavoz ha avanzado que en el bajo Guadalquivir, se superarán los 32 grados (ºC).

Para el domingo, seguirá "el tiempo revuelto", según del Campo, que ha añadido que se formará una dana al oeste de la Península, aunque las zonas con probabilidad de chubascos "serán menos extensas que en días previos". Así, se podrán dar chubascos con tormentas, sobre todo en el norte, en el centro, en el área mediterránea y en Baleares.

Serán localmente fuertes e incluso todavía podrán ser de nuevo muy fuertes localmente en puntos de Cataluña y de Baleares ya desde la madrugada, con temperaturas un poco más bajas.

En este sentido, el portavoz ha explicado que "la presencia de una dana no significa siempre que se vayan a producir lluvias torrenciales con impactos muy graves, ya que todo esto depende no solo de la dana, sino de otros factores meteorológicos y también no meteorológicos como la exposición y la vulnerabilidad de la población".

LA INESTABILIDAD CONTINÚA EL FIN DE SEMANA

De cara a la próxima semana, el portavoz ha explicado que el lunes seguirá el tiempo inestable, con un cambio en las zonas donde las precipitaciones serán más abundantes. De este modo, de madrugada continuará lloviendo en el Mediterráneo y se repetirán las tormentas que se hayan formado el día anterior, pero por esa zona "irán a menos".

En concreto, por la tarde, los chubascos y tormentas más intensos se darán en Galicia, Cantabria, Castilla y León, Extremadura y en el entorno del sistema ibérico sur, es decir, sur de Aragón, nordeste de Castilla- La Mancha y norte de la Comunidad Valenciana, con chubascos localmente fuertes.

El martes, aunque con incertidumbre, el portavoz ha afirmado que podría ir a más la inestabilidad en el norte y en el oeste peninsular, con chubascos localmente fuertes por esas zonas, que ya no afectarán al área mediterránea y que el miércoles podrían extenderse a amplias zonas.

No obstante, ha precisado que "todavía faltan muchos días", por lo que "hay mucha incertidumbre". Mientras, las temperaturas serán más bajas a partir del martes, con valores cercanos a los promedios normales para la época del año.

En Canarias, lloverá este viernes en la isla de La Palma, con cielos pocos nubosos en todo el archipiélago. Durante el fin de semana, predominarán los cielos poco nubosos en el sur y con algunas nubes en el norte con vientos alisios moderados a fuertes. Las temperaturas serán más altas, incluso con calor, con entre 32 a 34ºC en Gran Canaria y Fuerteventura.

El lunes será una jornada parecida pero, a partir del martes, descenderán las temperaturas y aumentará la probabilidad de chubascos en las islas de mayor relieve.