López (PSOE) critica que Almeida "añadió más dolor al dolor que tiene ya de por sí el tener que abortar" al apoyar a Vox

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, durante una rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 1 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha criticado este miércoles que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, "asumiendo íntegramente la propuesta de Vox, añadió más dolor al dolor que tiene ya de por sí el tener que abortar". El Pleno de Cibeles debatió ayer una propuesta de Vox para informar en los centros dependientes del Consistorio sobre el "síndrome post aborto", que salió adelante con los votos de la formación y de PP, mientras que PSOE y Más Madrid votaron en contra.

"Es tremendo, pero así les va. Así le va al PP y así le va a Vox. El PP a la deriva y Vox al remolque de lo que tira el Partido Popular. Esta es la realidad", ha declarado en una rueda de prensa en la Cámara Baja, donde también ha arremetido contra la propuesta sobre inmigración que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, presentó el pasado fin de semana en Murcia.

A su juicio, "la puesta en escena" de Núñez Feijóo y sus 'barones' fue "tremenda" y "bastante casposa" porque ha sido "una copia barata de Vox". "Exageraciones hiperbólicas, mentiras flagrantes, falta de humanidad", ha afirmado Patxi López.

El portavoz socialista ha rebatido algunas de las propuestas de los 'populares' sobre migración. "Dice Feijóo: 'Las personas migrantes vienen a nuestro país a cobrar una paguita del Estado'. Lo dijo. Bien, la realidad es que el 83% de las familias que reciben el Ingreso Mínimo Vital son españolas y, del 17% restante, la inmensa mayoría son familias que tienen a menores a su cargo", ha asegurado.

Sobre la presunta inmigración irregular descontrolada, Patxi López ha indicado que "la realidad es que el 94% de las llegadas a este país se producen por vías regulares". Además, ha agregado que el visado por puntos ya lo propuso el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy "hace 17 años". "Lo que pasa es que esto es contrario a la normativa europea y a la propia Constitución española porque hace inmigrantes de primera e inmigrantes de segunda", ha destacado.

Asimismo, ha afeado que Feijóo dijo, "vinculando de manera absolutamente insoportable inmigración y delincuencia, que hay que expulsar a los delincuentes", cuando "la realidad es que la legislación ya contempla la expulsión para los delitos graves o para los multirreincidentes". "El que delinque es un delincuente, sea inmigrante o no lo sea y sobre él tiene que caer todo el peso de la ley", ha apostillado.