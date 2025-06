López (RTVE) tras cancelar 'La Familia de la Tele': "No asumo el supremacismo cultural que han querido imponer"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El presidente de RTVE, José Pablo López, se ha referido este jueves al programa 'La Familia de la Tele' tras su cancelación en la parrilla de La 1 de TVE y ha afirmado que agradece las críticas, pero no asume "el supremacismo cultural que algunos han querido imponer para la televisión pública".

"Le puedo decir que lo hemos intentado y que el programa no ha funcionado", ha expresado el máximo responsable de la Corporación pública, durante su comparecencia periódica ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de control parlamentario de RTVE y sus Sociedades, celebrada en el Congreso.

Preguntado por el diputado socialista Vicent Manuel Sarrià por el "fracaso puntual" del espacio y qué valoración hace de esta experiencia, López ha explicado que las "revistas especializadas" sostienen que "en torno al 60-70% de los estrenos que se realizan cada año no terminan cuajando en la televisión y 'La Familia de la Tele' es uno de ellos".

"¿Qué balance hago de la emisión? Le puedo decir que lo hemos intentado y que el programa no ha funcionado. Y yo asumo la responsabilidad profesional de haberlo intentado, porque el problema es que hay mucha gente interesada en que no lo intentemos. Y yo no vine aquí para no intentarlo, vine para intentarlo y tratar de acertar", ha declarado.

En este sentido, José Pablo López ha asegurado que cuando no aciertan él y su equipo con el que consulta estas decisiones, toman "las medidas adecuadas" y procuran "realizar los cambios de la manera más rápida que se pueden hacer".

No obstante, el presidente ha destacado que de los cuatro programas que RTVE ha puesto en marcha entre los meses de abril y mayo, "no ha funcionado uno". "Ha funcionado 'Futuro Imperfecto', de Buenafuente. Ha funcionado' Malas Lenguas' y ha funcionado 'Mañaneros 360'", ha defendido.

"Yo agradezco mucho las críticas, de verdad, porque creo que de las críticas se aprende. Y ha habido críticas que han estado muy bien orientadas, que las he podido leer en prensa. Lo que no asumo es el supremacismo cultural que algunos han querido imponer para la televisión pública", ha zanjado.

Por esta cuestión también le han preguntado desde el PP. La senadora Carmen Riolobos le ha preguntado si va a poner "de su bolsillo los 6 millones de euros" que, según ha dicho, ha costado. "Usted este programa lo puso, lo mantuvo, lo defendió y luego lo hundió", ha criticado.

"UNAS VECES SE ACIERTA Y OTRAS NO"

Por su parte, José Pablo López ha contestado con otros programas de etapas anteriores que no obtuvieron los resultados de audiencias esperados. "Unas veces se acierta y otras veces nos equivocamos. Y la tele es algo muy complicado y muy difícil", ha declarado el presidente, que ha agregado que no le va a echar la culpa al medidor de audiencia y que su objetivo "es dejar la tele pública mejor" de lo que la recibió.

También le ha pedido rectificar la cifra porque "no es cierta". "Cuando tenga la liquidación de lo que ha costado a 'La Familia de la Tele', la voy a traer aquí", ha asegurado López, quien ha replicado a las críticas de la diputada del PP Soledad Cruz-Guzmán que no consiguen nada "tratando de echar por tierra el buen trabajo que se está haciendo en TVE".

"Si alguna vez gobiernan, ustedes no van a recibir una tele en ruinas. Van a recibir una tele mejor. Una tele mejor posicionada. Una tele con más audiencia que la que ustedes dejaron", ha insistido el presidente.

Desde Sumar, el diputado Francisco Sierra ha criticado que en una entrevista se hiciera "apología del sionismo" y ha afirmado que no es un caso aislado. En este caso, López ha señalado que revisará si se ha producido alguna "extralimitación" en relación con el manual de estilo y con las declaraciones y principios de la Unesco en relación con el papel de los medios de comunicación.

Además, considera que los corresponsales de RTVE son "gente con la suficiente experiencia, con la suficiente equidad a la hora de tratar los conflictos internacionales". "Por supuesto que puede haber errores. Somos una organización de 6.800 trabajadores y trabajadoras que puede cometer errores y no tenga duda de que allí donde se produzca un error trataremos de corregirlo lo antes posible", ha trasladado.

MÁS INVERSIÓN EN ANIMACIÓN

Preguntado sobre el sector de la animación por parte de la senadora socialista María Eugenia Limón, el presidente ha detallado que RTVE va a reforzar la apuesta por la animación "con una mayor inversión", y "elaborar unas reglas más claras" por lo que la próxima va a someter a consulta el borrador de la Mesa de Animación.

En tercer lugar, ha propuesto a las asociaciones del sector redactar un convenio que permita, en su caso, aumentar la financiación mínima que está establecida por la ley; y llevar a cabo una "profunda revisión" del canal infantil Clan.

Ante las críticas del PSOE por la falta de seguimiento que se ha dado a las últimas competiciones de Gimnasia Rítmica, el presidente ha reconocido que ha sido un "error" suyo. "El campeonato venía en un paquete de derechos mucho más amplio, y la verdad que no fui consciente de las fechas de celebración. Es así de sencillo, y pido disculpas, porque fue un error que no se tenía que haber producido a la hora de la adquisición de los derechos", ha afirmado.

En relación con este tema, ha anticipado que están optando, de la mano de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), a un paquete de eventos de gimnasia artística y rítmica que incluye los campeonatos del mundo de todo el ciclo olímpico hasta los Juegos de Los Ángeles, desde 2025 hasta 2028, incluyendo el Mundial de Gimnasia Rítmica que se celebra en Brasil.

Por otro lado, el senador del PP Vicente Azpitarte le ha preguntado a López por el canal Teledeporte y si lo mantienen como un "zombi" o lo reviven. Ante la cuestión, el presidente ha dicho que las audiencias vienen siendo "similares" desde 2009, pero ha reconocido que "obviamente necesita una reformulación completa".

López se ha mostrado "muy contento" con el nivel de las candidaturas que se ha presentado para dirigir el canal y ha defendido la necesidad de tener más contenido de producción propia. "No podemos hacer depender el canal única y exclusivamente de unas retransmisiones que no pueden llenar las 24 horas de una parrilla", ha manifestado.