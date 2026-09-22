López (RTVE) defiende la "excelente" cobertura en Ceuta ante las criticas de PP y Vox: "No ha habido ninguna invasión"

El presidente del Consejo de Administración de la Corporación RTVE, José Pablo López Sánchez, comparece ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, en el Senado, a 22 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha defendido este martes la "excelente" cobertura de la crisis de Ceuta, "empezando porque allí no ha habido ninguna invasión, sino una crisis humanitaria", y que sus profesionales "no han ido a hacer propaganda, han ido a hacer periodismo".

Así lo ha explicado el máximo responsable de la Corporación pública ante las críticas de PP y Vox, durante su comparecencia periódica ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, celebrada en la Cámara Alta.

En respuesta al portavoz de Vox, Manuel Mariscal, el presidente de RTVE ha afirmado que a los de Santiago Abascal "les molesta esta realidad" porque "prefieren dedicarse a la caza y pesca del inmigrante".

Para Mariscal, "en estos meses, TVE se ha comportado como una televisión al servicio de Marruecos". El diputado ha afirmado que los reporteros de RTVE son "víctimas" de la Corporación y que una reportera fue "manoseada por un invasor en Ceuta".

"Ustedes han convertido a RTVE en la única televisión pública del mundo donde se ponen del lado de los invasores y no del lado de sus nacionales", ha remarcado el portavoz de Vox.

López ha respondido que "todavía" está esperando que "condene el hecho de que Marruecos expulsara a los equipos de TVE de Castillejos". "Para ser una televisión al servicio de Rabat, parece que no nos tienen mucha simpatía", ha afirmado, para tachar de "bulo asqueroso" que una de sus periodistas en Ceuta había sufrido acoso sexual por parte de un migrante. "Es mentira", ha zanjado.

LOS PERIODISTAS DE TVE, "EN LA DIANA"

En este sentido, el presidente ha acusado a Vox de llevar "todo el verano lanzando consignas para la persecución de los más vulnerables y lo que es más intolerable", desde su punto de vista, "poniendo en la diana de los exaltados a los periodistas de TVE", como la diputada Rocío De Meer que llamó terrorista a una profesional de la casa.

"El mayor bulo sobre Ceuta lo ha soltado usted esta mañana. Ha dicho que en Ceuta no hay una invasión. Pues sí, hay una invasión en la que miles de personas han entrado ilegalmente a una ciudad española de 80.000 habitantes que vive una situación insostenible desde hace semanas y es una irresponsabilidad que el presidente de RTVE niegue la realidad que están viviendo los ceutíes", ha afeado el 'popular' Eduardo Carazo.

Además, la senadora del PP Cristina Díaz ha dicho que la ciudadanía encendió la televisión pública y "no vio reflejada su realidad". "Tras la invasión, los ceutíes vivimos miedo, dolor, indignación y abandono. Lo seguimos viviendo. Mientras, esta Corporación contaba un relato tranquilizador del Gobierno: nadie podía preverlo, no había avisos claros, todo se había gestionado correctamente y reinaba la normalidad", ha denunciado.

Por su parte, el presidente de RTVE ha mostrado "toda" su solidaridad y empatía con lo que está sucediendo en Ceuta y ha puesto en valor que "la ciudadanía eligió a 'La Hora de La 1' y a 'Mañaneros' como programa líderes para informarse durante toda la crisis".

"Llevan 55 días justificándolo ilegal y humanizando a quienes entraban. Así es difícil que la televisión pública cuente lo que vivimos los ceutíes", ha señalado Díaz, a lo que José Pablo López ha replicado: "Dice que humanizamos a los que entran. ¿Son animales los que entran acaso? ¿Había que haber disparado sobre ellos en el agua?".

También desde el PP, Tristana Moraleja le ha preguntado por qué cree que la Corporación "está teniendo dificultades para auditar sus cuentas" y ha agregado que porque "no son cuentas, sino que son un cuento". Además, ha dicho que "pretende trucar los resultados económicos financieros" y que "ninguna" auditora de las 'Big Four' "quiere saber nada de sus cuentas".

PINZA CON VOX E "INDEPENDENTISTAS"

López ha contestado que "el único obstáculo" que ha tenido que superar RTVE "es la insólita pinza" que han hecho con Vox y los "independentistas" catalanes "para tumbar el real decreto ley del IVA". "Ustedes se han apoyado en los independentistas catalanes para cargarse la televisión pública del Estado", ha replicado.

"Usted es, en realidad, el delegado del gobierno en la Corporación. No gestiona con eficiencia y responsabilidad, y también desaprovecha a sus trabajadores. No promueve su talento ni apoya su carrera profesional", ha criticado Moraleja.

Según ha aseverado López, a TVE "no la vigila una sola empresa auditora" sino que la vigila la Intervención General de la Administración del Estado, el Tribunal de Cuentas, la Comisión Parlamentaria, la auditoría interna y la auditoría externa.

"Y le voy a decir una cosa, ¿sabe lo que no va a poder pasar en RTVE bajo ningún concepto porque saltarían todas las alarmas? Que alguien se compre un ático de 6,7 millones de euros", ha respondido en alusión a la polémica del inmueble comprado por la Comunidad de Madrid.

Sobre las retribuciones variables de los directivos en 2025 ha preguntado la senadora del PP María Patricio, quien le ha acusado de falta de transparencia por no haberlas hecho públicas aún.

"Se actualizarán, por supuesto. Faltaría más. Nosotros no tenemos nada que ocultar", ha afirmado el presidente, quien ha añadido que "a los que pillaron con las manos en la masa fue al anterior equipo directivo, en la época del Partido Popular, a los que se les acusó por el propio Consejo de Informativos de tener sobresueldos opacos, que no se declaraban".

El diputado del PP Eduardo Carazo ha preguntado si va a recurrir RTVE la decisión judicial relativo al salario de la periodista Silvia Intxaurrondo en la parte que es recurrible, lo que el presidente de RTVE ha confirmado.

EL "MANTRA" DE LA EXTERNALIZACIÓN

Desde Sumar, el portavoz Francisco Sierra ha declarado que en el último año se han dado "vivido diversas convocatorias de huelga, paros parciales, protestas contra la externalización y hasta una huelga contra la corrupción por el escándalo de las filtraciones de las oposiciones".

Además, ha dicho que "sería bueno" el diálogo social permanente y una mesa mensual con sindicatos representativos para informar, para decidir en materia de recursos humanos, formación y organización del trabajo.

En este punto, el presidente de RTVE ha instado al diputado a presentar una proposición de ley que tenga dos puntos "muy fáciles": que la tasa de reposición no se aplica a RTVE y que se aportarán todos los fondos y recursos necesarios.

López ha añadido que lleva "22 meses" al frente de RTVE y "en este tiempo solo una organización sindical", concretamente la CGT, ha convocado paros de una hora, cuyo seguimiento fue el seguimiento de "138 personas sobre una plantilla total de 7.196".

Además, ha criticado el "mantra de la externalización", asegurando que todo el equipo técnico de Televisión Española "está trabajando" y ha anunciado que ha convocado la próxima semana al Comité Intercentros -- el órgano de representación social de los trabajadores-- para "negociar con ellos los refuerzos que sean necesarios en las distintas áreas de la compañía".

López también ha anunciado que "en los próximos días" mantendrá una reunión con el Consejo de Informativos y acudirá con "voluntad de diálogo y de escucha activa" para solucionar "de manera conjunta los problemas que trasladaron en sus reivindicaciones de hace aproximadamente dos semanas".

El presidente también ha aprovechado su intervención ante el Parlamento para detallar que Clan se podrá ver en las lenguas cooficiales del Estado (catalán, euskera y gallego) en desconexión territorial a partir del 5 de noviembre cuando comenzará la emisión de la TDT en ultra alta definición y espera poder llegar a un acuerdo con la televisión de Cataluña para poder emitir en catalán series de animación como 'Bola de Dragón'.