López (RTVE) revisa las previsiones de deuda a la baja y prevé cerrar 2024 con pérdidas de 22 millones de euros

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha revisado en la última semana las previsiones de deuda para el ejercicio 2024 y prevé cerrar las cuentas anuales con pérdidas por importe de 22 millones de euros, lo que supone cuatro millones menos que la cifra que ofreció la pasada semana en sede parlamentaria, tras haber revisado la reversión de deterioros en relación con los inmuebles de la Corporación.

Así lo ha dado a conocer este jueves en su primera comparecencia ordinaria ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, en el Senado para responder a las preguntas de los distintos grupos parlamentarios.

En este sentido, ha reiterado que, una vez que se formulen y aprueben las cuentas del año 2024 a finales de marzo, solicitarán a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) la aplicación del fondo de reserva, "que tiene aproximadamente 45 millones de euros", para hacer frente a las pérdidas de los ejercicios 2023 y 2024.

"No me da vergüenza pedir una mejor financiación del servicio público, porque yo creo en el servicio público que presta RTVE. Y creo que hay un conjunto de profesionales que prestan un servicio muy necesario para la cohesión territorial, para la información, también para la dinamización del sector audiovisual privado", ha defendido López, para después añadir que el "problema" de la Corporación "no es de gestión" sino "fundamentalmente de financiación".

Según José Pablo López, existe "una ley que no se cumple" y que establece la aprobación de un Mandato Marco y un Contrato Programa, que "no se ha firmado". "Y ese contrato programa, que se debería actualizar cada año conforme al IPC, haría que en este momento RTVE tuviera una financiación anual cercana a los 1.500 millones. Y, sin embargo, estamos en más de 300 millones", ha detallado, al tiempo que ha insistido en que su objetivo es el equilibrio presupuestario.

El máximo responsable de RTVE respondía así a las críticas de los portavoces de VOX y del PP, que le han acusado de pedir más dinero al Estado porque "no le salen las cuentas", mientras "sigue gastando" en productoras externas; y se han mostrado "hartos del derroche y del despilfarro de este Gobierno", en alusión al Ejecutivo de Pedro Sánchez.