Luz verde al lanzamiento del SpainSat NG II esta madrugada tras aplazarse 24 horas por un fallo del cableado del cohete

CABO CAÑAVERAL (FLORIDA), 23 (Del enviado especial de Europa Press Alfonso Herrero)

Space X lanzará este 24 de octubre a las 03.30 horas (hora peninsular) el cohete Falcon 9 que contiene el satélite de comunicaciones seguras SpainSat NG II.

El lanzamiento estaba programado para el 23 de octubre a las 03.30 horas (hora peninsular), pero tuvo que aplazarse 24 horas debido a un problema en el cableado del cohete, que finalmente se ha subsanado y se ha dado luz verde al despegue.

El cohete se encuentra ya en posición vertical preparado para el lanzamiento, según han confirmado a Europa Press fuentes de Hisdesat.

El problema surgió durante las últimas verificaciones, cuando el sistema de terminación de vuelo del lanzador dio un fallo. Al montar la tapa que cubre el cableado, en la parte baja del lanzador cerca de los nueve motores, se dañaron dos cables.

Por ello, la única soluciones fue cambiar todo el mazo del cable, una operación que llevó unas diez horas, por lo que el cohete despegará 24 horas después de la hora de lanzamiento fijada inicialmente.

Con el lanzamiento del SpainSat NG II se completa la constelación del Programa SPAINSAT NG, considerado "el proyecto espacial más ambicioso de la historia de España, tanto por su complejidad tecnológica como por el nivel de participación de la industria nacional".