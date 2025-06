Manu Carreño y Raúl Jimeno, al frente de la cobertura multiplataforma del I Mundial de Clubes en Telecinco y Cuatro

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Manu Carreño y Raúl Jimeno 'Menottinto' se pondrán al frente de la cobertura multiplataforma del Mundial de Clubes FIFA 2025, que Mediaset España ofrecerá desde este domingo 15 de junio y hasta el 13 de julio en Telecinco, Cuatro y Mitele.es.

"Esto ya no es un mundialito. Esto es un Mundial de Clubes", ha afirmado Manu Carreño en la presentación de la cobertura del torneo en Mediaset, donde ha destacado que el campeón puede ganar un premio económico de 120 o 130 millones de euros, en una competición con un "nivel brutal" con los 32 "mejores equipos de todo el mundo" de las seis confederaciones continentales, entre ellos, el Real Madrid y Atlético de Madrid.

Tras el acuerdo alcanzado con DAZN, Mediaset España emitirá en abierto "el mejor partido de cada jornada" en Telecinco o Cuatro y a través de Mitele, que próximamente se convertirá en Mediaset Infinity. Antes de cada partido tendrá lugar un previo sobre la última hora de los equipos protagonistas y en la actualidad del campeonato.

Asimismo, ElDesmarque.com ofrecerá contenidos exclusivos y seguimiento especial del torneo. La cobertura se completará en las distintas ediciones de El Desmarque en Telecinco y Cuatro, con especial atención a la trayectoria del Real Madrid y el Atlético de Madrid.

Respecto a la narración de los partidos, correrá a cargo de Manu Carreño y Raúl Jimeno 'Menottinto', acompañados por Fernando Morientes y Bernd Schuster, y por Dani Martidí y Sergio Horasdos, periodistas de ElDesmarque expertos en fútbol internacional.

Además, darán cobertura a todo lo que pase en el campeonato desde Estados Unidos dos equipos informativos de Deportes de Mediaset España, encabezados por Adri Fouz y Toni Fabra, periodistas de ElDesmarque que siguen habitualmente al Real Madrid y al Atlético de Madrid, respectivamente.

En paralelo a la emisión televisiva, Mitele permitirá seguir en directo y en streaming el mejor partido de cada jornada desde móvil, tablet, ordenador o smart TV yElDesmarque.com contará con una sección propia dedicada al torneo, en la que se actualizará la última hora de los partidos, se analizarán las principales polémicas y se ofrecerán los mejores vídeos de los encuentros.

Por otro lado, el viernes 13 de junio se estrenará el videopodcast 'Derbi en USA', que contará con Rafa Mainez, Irene Junquera y Rubén Uría en un formato de debate centrado en la actualidad del Real Madrid y el Atlético de Madrid. El programa tendrá un capítulo previo al arranque del torneo y uno por cada jornada y ronda eliminatoria, y podrá verse íntegro en ElDesmarque.com y Mitele. Las redes sociales del grupo ofrecerán vídeos de análisis, jugadas destacadas y fragmentos clave de los encuentros de cada jornada.

En la presentación de la cobertura, Fernando Morientes ha destacado la "ilusión" que hay en el ambiente de cara al campeonato, que "va a ser muy emocionante". Mientras, el veterano Bernd Schuster ha puesto en valor también la "ilusión de un formato nuevo". "Hacía tiempo que no teníamos un tornero de este nivel", ha subrayado Carreño.

La mayoría de los partidos se podrán seguir en horario europeo (a las 21.00 y 18.00 horas). Darán el pistoletazo de salida el domingo en Telecinco el Al Ahly-Inter de Miami (2.00 horas) en Telecinco y el PSG-Atlético de Madrid (21.00 horas). El primer partido del Real Madrid será el miércoles 18 de junio, a las 21.00 horas, frente al Al Hilal.

De cara a la cobertura Mundial de Clubes, Manu Carreño ha asegurado que no tiene ningún ritual antes de los partidos y no se cuida la voz. "Hasta hoy, no. Nunca he hecho nada especial ni particular", ha indicado, al tiempo que ha añadido que "nunca" se ha quedado sin voz en medio de una transmisión. "Tocamos madera", ha dicho.

Por contra, el periodista sí ha reconocido a Europa Press que ante estos torneos "tan exigentes" tiene que prepararse "cada partido como si fuera la final". "¿Qué sabes de Egipto cuando llega la selección?", ha planteado Carreño, quien dice que "cada día" se va nutriendo de información y se actualiza.

Finalmente, sobre la compra de derechos audiovisuales deportivos por parte de RTVE, ha explicado que Mediaset llega "hasta donde entiende que pueden llegar sus números y sus cuentas", ya que es una empresa privada. "Se mira más por la viabilidad económica de la empresa, que no por dilapidar millones sin sentido a lo mejor a nte una oferta de mucho más dinero de un evento", ha concluido.