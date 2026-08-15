El mar Balear ha registrado su temperatura más alta desde 1940 en el 64% de los días del último mes y medio

Archivo - El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, visita las obras de mejora realizadas en el Paseo Marítimo de Magaluf, Calvià, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El mar Balear ha registrado en 25 de los 39 días entre el 1 de julio y el 8 de agosto su temperatura más alta para estas fechas desde, al menos, 1940, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

"De los 39 días comprendidos entre el 1 de julio y el 8 de agosto, en 25 (el 64 %) su temperatura fue la más alta registrada en esas fechas desde, al menos, 1940", ha señalado el organismo estatal a través de un mensaje en 'X'.