Marlaska anuncia un refuerzo de 130 plazas de examinadores en España hasta llegar a más de 1.030 "para finales de año"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, interviene durante una sesión de Control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España).

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado este miércoles que se van a reforzar en 130 más las plazas de examinadores de tráfico en España hasta superar los 1.030 examinadores "para finales de año".

"En Cataluña, tenemos 126 examinadores, lo que representa un 82% de cobertura, pero en las próximas fechas van a ser 142, con lo cual va a ser más de un 100% la cobertura de examinadores", ha informado el ministro a la diputada de ERC Inés Granollers durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja.

En su intervención, la diputada de ERC ha afirmado que han "perdido la cuenta de las veces" que le han planteado el problema de las listas de espera para hacer el examen de conducir "y de sus promesas incumplidas". Según ha detallado Granollers, en Cataluña, los aspirantes esperan "hasta medio año" para realizar la prueba práctica y "tres meses" para la prueba teórica.

"Tenemos una lista de casi 80.000 personas esperando", ha subrayado la diputada, que ha añadido que ERC lleva "años" ofreciendo "soluciones", mientras que el Gobierno "continúa instalado en el puro inmovilismo".

En este sentido, Marlaska ha asegurado que su valoración sobre la gestión de la Dirección General de Tráfico (DGT) en Cataluña "es razonablemente positiva" porque están "apostando por una visión integral". "Más empleo público, mejora en la calidad y más uso eficiente de las nuevas tecnologías", ha señalado.

El ministro ha añadido que desde 2018 están "dimensionando adecuadamente la plantilla de examinadores", para lo que han realizado ofertas de empleo público con la creación de 800 nuevas plazas. "De ellas, han ido algo más de 100 a Cataluña, es decir, un 13%", ha destacado.

Marlaska también ha puesto en valor el "esfuerzo" realizado con el personal interino examinador: "445 interinos se han incorporado también desde 2018, más de 100 interinos a Cataluña". Además, ha indicado que, "para las fluctuaciones puntuales de demanda", ha habido 15 examinadores itinerantes y se han establecido horas extraordinarias. "En 2025 hay más plazas, más examinadores y mayor grado de cobertura", ha defendido.

En la réplica, la diputada de ERC ha afirmado que puede que haya más plazas, pero no están cubiertas. Para Inés Granollers, las medidas anunciadas son "insuficientes", lo "están haciendo fatal" y "la DGT no puede, o lo que es peor, no quiere solucionar este problema".

Granollers ha avisado a Marlaska de que tendrán que "explicar muy bien" a la ciudadanía de Cataluña "por qué no aceptan esta medida de apoyo que les ofrece" el Servicio Catalán de Tráfico, que, en su opinión, terminaría con las listas de espera. A su juicio, es consecuencia de "la obsesión con la centralidad española".

Por su parte, el ministro de Interior ha replicado que les "preocupa" la situación y que tienen un acuerdo y un grupo de trabajo con el Servicio Catalán de Tráfico con el fin de mejorar lo que tiene que ver con "la calidad en la formación vial de todos los aspirantes".