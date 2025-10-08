La DGT pone en marcha medidas especiales por el Día de la Fiesta Nacional y el de la Comunidad Valenciana

Archivo - Vehículos en la carretera A-4 durante la operación retorno del verano, a 31 de agosto de 2025, en Madrid (España). La Dirección General de Tráfico (DGT) espera cinco millones de desplazamientos en el último dispositivo especial de tráfico del ve - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) pondrá en marcha una serie de medidas especiales de regulación del tráfico con motivo de la celebración del Día de la Comunidad Valenciana el 9 de octubre y de la festividad del Día de la Fiesta Nacional el próximo domingo 12 de octubre.

Así lo ha dado a conocer este miércoles el departamento que dirige Pere Navarro, que ha destacado que el objetivo es "garantizar la seguridad y la fluidez tanto en las regiones que celebran dichas festividades como en aquellas que se encuentran en sus áreas de influencia".

La celebración de la Fiesta Nacional será trasladada al lunes en Andalucía, Aragón, Asturias, Extremadura y Castilla y León. Además, Tráfico ha señalado que estas medidas también tienen en cuenta que, en algunas comunidades autónomas como Madrid, este día es no lectivo para los escolares, lo que puede provocar más desplazamientos que en un fin de semana normal.

De este modo, la DGT abrirá carriles reversibles en sentido contrario al habitual, en aquellas carreteras donde las condiciones de seguridad lo permiten.

Los Centros de Gestión de Tráfico de las zonas afectadas realizarán un seguimiento de los desplazamientos que se produzcan por carretera en tiempo real, en comunicación directa con los agentes de la Agrupación de Tráfico y con personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera, ante cualquier incidencia que pueda surgir.

Además, se paralizan las obras en carretera, se limitará la celebración de pruebas deportivas, se restringirá la circulación de vehículos que transportan mercancías peligrosas, transportes especiales, así como la circulación de camiones de mercancías en general, en ciertos tramos de carreteras, fechas y horas.

Para evitar posibles retenciones, Tráfico recomienda "siempre, antes y durante el viaje", informarse del estado de las carreteras a través de todos los canales de comunicación de los que dispone, "para poder evitar imprevistos y utilizar itinerarios alternativos en caso necesario".