Marta García Aller conducirá 'La Brújula' en Onda Cero en sustitución de Rafa Latorre

Archivo - La periodista Marta García Aller, en el Patio de la Infanta de Ibercaja - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La periodista Marta García Aller conducirá 'La Brújula' en Onda Cero a partir de septiembre, en sustitución de Rafa Latorre que se pondrá al frente del tramo informativo de 'Más de uno', según ha confirmado este lunes el propio director y presentador de 'Más de Uno', Carlos Alsina.

"Si yo tuviera que volver a empezar, elegiría crecer y disfrutar con estas mismas personas, sin dudarlo. Así que si usted escucha o lee cualquier otra versión de los cambios que va a haber en Onda Cero, no se la crea. Hay lo que hay. Lo que va a haber es la novedad que habrá: Rafa Latorre presentará el tramo informativo de 'Más de uno' y Marta García Aller conducirá 'La Brújula'", ha explicado Alsina.

El periodista, que lleva haciendo un programa de radio de información y opinión desde hace 33 años, considera que "para estar a la altura" de lo que los oyentes merecen en esta materia "hay que estar pleno de energía, hay que vibrar con la interpretación de las noticias". "He llegado a la conclusión de que me he gastado", ha afirmado.

"Cuando tienes 25 años te comes el mundo. Ahora estoy gastado y además me vendría bien madrugar menos. Porque tengo muchas lecturas atrasadas", ha manifestado Carlos Alinsa.

En septiembre, según ha detallado, Onda Cero relanzará 'Más de uno' con la incorporación de "energía nueva", ya que será Rafa Latorre quien "interprete la realidad". "Ha batido el récord de audiencia de 'La Brújula', por lo que es la persona más idónea para tomar el relevo", ha subrayado.

Alsina ha señalado también que fue el pasado 13 de marzo cuando comunicó al director general de Onda Cero su decisión de retirarse. "Intentó disuadirme y no lo consiguió", ha confesado, al tiempo que ha reivindicado el segundo tramo de las radios.

En este sentido, el conductor de 'Más de uno' ha defendido que "los cómicos son una bendición para la radio" y que "hay mucho más en la radio que el sermón de las 8" y la entrevista al ministro que se "ha escapado vivo".

"No rehuyo que el tramo principal es el informativo. Soy relegado. He decidido relegarme. Es una autorrelegación que probablemente es inédita en la radio en España. Vamos a innovar. Entiendo que para quien todo lo ve a través de la política tiene que haber una razón política. Qué gente más aburrida. Ahora a los presentadores y las emisoras se nos restringe a una tendencia política", ha reflexionado.

A su juicio, quienes están delante de un micrófono deben contar lo que sucede y ser críticos, pero eso no significa ser críticos siempre "con el mismo". "No estamos para tumbar gobiernos como sea ni para diluir ni maquillar los desmanes de quien sea. Tampoco para ayudar a que llegue al Gobierno quien no ha sido capaz de hacerlo por su propio pie", ha afirmado.

"Onda Cero es mi cadena, Onda Cero es mi marca, Onda Cero es mi casa y Onda Cero es mi familia, y en esta familia, como en todas, va entrando y saliendo gente. Este año se nos ha ido gente y se ha incorporado gente nueva. Si yo tuviera que volver a empezar, elegiría crecer y disfrutar con estas mismas personas, sin dudarlo", ha aseverado.