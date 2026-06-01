El martes bajarán las temperaturas, pero el calor seguirá toda la semana, con 41ºC en Murcia y lluvias en norte y este

Archivo - Una mujer se tapa del sol con un abanico en la parada del tranvía del Paseo de La Independencia, a 10 de julio de 2023, en Zaragoza, Aragón (España). - Fabián Simón - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El martes habrá un descenso térmico en la mayor parte de España salvo en el área mediterránea y Baleares, de acuerdo con la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. En las jornadas siguientes habrá ascensos y descensos de la temperatura en función de las zonas y de los días.

De cara al fin de semana, algunos escenarios se decantan por unas temperaturas relativamente suaves e incluso frías para la época del año en el norte y en el este peninsular, si bien estos escenarios son menos probables que los que apuestan por una subida de las temperaturas y una vuelta al calor intenso.

En cuanto a las lluvias, estas serán escasas a lo largo de la semana y quedarán acotadas al extremo norte de la Península, si bien también se formarán tormentas en entornos montañosos y sus proximidades que localmente podrán ser fuertes.

Del Campo ha indicado que este lunes será una jornada todavía muy calurosa, con máximas de entre 35 y 36ºC en la zona centro y la mitad sur y de 38 a 40ºC en el Valle del Guadalquivir. A partir de mediodía crecerán nubes en zonas de montaña y se registrarán tormentas que el los Pirineos que localmente podrán ser fuertes e ir acompañadas de granizo.

El martes llegará una masa de aire más fresca al país, impulsada por vientos del norte y del oeste. De acuerdo con el portavoz de AEMET, esto provocará una bajada de las temperaturas casi generalizada que en el tercio norte podrá ser de 6 a 8ºC con respecto al día anterior. No obstante, aún se superarán los 32 a 34ºC en la zona centro, los 35ºC en Mallorca y los 36 a 38ºC en el Guadalquivir.

Es decir, el pronóstico indica que en buena parte del país todavía se registrará bastante calor. Además, se dispararán los termómetros hasta los 38 a 40ºC al interior de la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y Andalucía oriental ya que por allí los vientos llegarán recalentados. De hecho, la propia ciudad de Murcia podría alcanzar incluso los 41ºC.

Mientras tanto, el ambiente será bastante más fresco en las comunidades cantábricas, donde las máximas se quedarán entre 22 y 24ºC. Por allí los cielos estarán muy nubosos y habrá lluvias débiles y dispersas que por la tarde en los Pirineos podrán ser fuertes e ir acompañadas de granizo. A su vez, también podrá haber tormentas más aisladas en otros puntos montañosos del este peninsular.

El miércoles comenzará con un descenso de las temperaturas nocturnas. Aún así, se podrán seguir registrando noches tropicales en zonas del Mediterráneo andaluz. Sin embargo, en el interior de la mitad norte se bajará de los 10ºC. Por ejemplo, Burgos, Soria o Vitoria amanecerán con 8 o 9ºC. A su vez, la propia ciudad de Teruel tendrá entre 7 y 8ºC al inicio de la jornada.

Las máximas subirán de forma acusada en el Cantábrico, mientras que refrescará en el sureste y Baleares. El Valle del Guadalquivir será la zona más cálida del país. Allí se superarán los 35ºC. En el resto del territorio los valores máximos no variarán y en el centro y en el sur se rondarán los 30 a 32ºC, al igual que en el nordeste de la Península.

Según Del Campo, este día habrá pocas lluvias salvo por alguna precipitación débil en el Cantábrico. A su vez, también se esperan chubascos ocasionales en el Pirineo catalán y sus proximidades.

A partir del jueves aumenta bastante la incertidumbre en el pronóstico. En este marco, el portavoz de AEMET indica que es probable que bajen de manera acusada las temperaturas máximas en el tercio norte ya que hasta allí llegarán vientos más frescos procedentes del noroeste.

Estos, a su vez, volverán a hacer subir los termómetros en el área mediterránea. De estas maneras, tanto en el Valle del Guadalquivir como en el interior de la Comunidad Valenciana se superarán los 35ºC. Además, se alcanzarán los 30 a 32ºC de nuevo en amplias zonas del nordeste, centro y sur peninsular.

Sin embargo, en el Cantábrico habrá ya un ambiente fresco, con temperaturas que rondarán los 20 a 22ºC en la costa y que incluso de quedarán por debajo de los 20ºC en el interior de esas regiones. De esta manera, la máxima en Oviedo podría ser de 19ºC. En el Cantábrico habrá lluvias y también se espera algún chubasco tormentoso en zonas de montaña del norte y del este peninsular.

EL ESCENARIO MÁS PROBABLE PARA EL FIN DE SEMANA: VUELTA DEL CALOR

En lo que respecta al viernes, Del Campo ha indicado que las temperaturas bajarían en el Mediterráneo y subirían en el resto del territorio. De cara al fin de semana todavía hay más incertidumbre. Por un lado, hay escenarios minoritarios que mantienen un ambiente con valores térmicos suaves, incluso frescos, en zonas del norte y este de la Península.

Sin embargo, la mayoría de los modelos apuestan por una subida de las temperaturas y una vuelta al calor intenso. En este marco, posiblemente se llegaría una vez más a 34 a 35ºC en zonas del nordeste, centro y sur de la Península. Las lluvias serán escasas independientemente del escenario que se acabe imponiendo, pero podría registrarse alguna tormenta aislada.

Por último, el portavoz de AEMET ha indicado que la semana en Canarias se presenta con vientos alisios intensos, un escenario típico de la época del año. De este modo, habrá nubes en el norte de las islas y los cielos estarán más despejados en el sur. Las temperaturas serán suaves al inicio de la semana, sin grandes cambios.

35ºC EN EL SUR, 20ºC O MENOS EN EL NORTE

El climatólogo de Meteored, Samuel Biener, ha señalado que los termómetros tenderán a bajar a lo largo de la semana, normalizándose en el norte peninsular. Sin embargo, seguirán registrando valores por encima de la media en el sur y en puntos del interior este.

En este marco, el jueves podría ser la jornada con calor más moderado de la semana por la entrada de aire atlántico. De esta manera, ciudades del sur como Sevilla y Málaga podrían alcanzar los 35ºC mientras que la mayoría de las capitales del norte de quedarán cerca o incluso por debajo de 20ºC.

De cara al fin de semana, el experto de Meteored ha adelantado que una nueva vaguada favorecerá la aparición de precipitaciones en Galicia y tormentas en áreas montañosas del norte y este peninsular. Por su parte, espera algunas lluvias débiles en en el norte de las islas canarias de mayor relieve por la persistencia de los alisios.