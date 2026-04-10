Marzo de 2026 fue el cuarto más cálido a nivel mundial y el segundo en Europa, según Copernicus

Anomalía de la temperatura del aire en superficie en marzo de 2026 con respecto a la media de marzo para el periodo 1991-2020. - ERA5. CRÉDITO: C3S/CEPMPM.

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Marzo de 2026 fue el cuarto marzo más cálido jamás registrado a nivel mundial y el segundo en Europa, según ha señalado este viernes el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S). En concreto, la temperatura media del aire en superficie de 13,94°C, un total de 1,48 °C por encima de los niveles preindustriales.

En territorio europeo, la media fue de 5,88ºC, lo que supone 2,27ºC por encima de la media de marzo del periodo preindustrial. De acuerdo con el organismo, constituye el segundo marzo más cálido desde que hay registros seguido sólo del de 2025.

Sobre el continente, señala además que gran parte de Europa continental registró condiciones más secas de lo habitual. Por el contrario, Islandia, el norte del Reino Unido, gran parte de Escandinavia y muchas regiones del Mediterráneo y el Cáucaso fueron más húmedas de lo habitual. En algunos casos, apunta a que las fuertes precipitaciones provocaron inundaciones.

Por otro lado, Copernicus indica que la temperatura media de la superficie del mar durante este mes fue de 20,97°C, el segundo valor más alto registrado para marzo después del de 2024, durante el último episodio de El Niño.

Asimismo, informa de que la extensión media del hielo marino en marzo en el Ártico fue un 5,7% inferior a la media. Según el organismo, esto la sitúa como la más baja registrada para ese mes, pero sólo ligeramente por debajo del récord anterior de marzo establecido en 2025 (un 5,6% inferior a la media). En este sentido, también destaca que la extensión diaria del hielo marino en la zona alcanzó su máximo invernal más bajo, empatando con el máximo invernal registrado en marzo de 2025.

De manera paralela, pone el foco en cómo la extensión mensual del hielo marino en la Antártida fue un 10% inferior a la media de marzo. De acuerdo con el organismo, este valor está fuera de los diez más bajos para ese mes, tras cuatro años de anomalías negativas mucho mayores en marzo (entre un 20% y un 33% por debajo de la media).