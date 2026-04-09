Más de 100 escritores, académicos, artistas y activistas de España piden la derogación de los acuerdos con la Santa Sede

La Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano. - Marco Iacobucci/IPA via ZUMA Pre / DPA

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de escritores, académicos, artistas, activistas y 40 organizaciones han firmado un manifiesto promovido por Europa Laica en el que piden al Gobierno que inicie "de inmediato" los trámites para la derogación de los Acuerdos firmados entre el Estado español y la Santa Sede.

"Los Acuerdos de 1976 y 1979 son la última trinchera jurídica de los privilegios eclesiásticos. Y toda trinchera puede desmontarse. Por todo ello, las asociaciones y personas firmantes exigimos al Gobierno que cumpla sus compromisos electorales e inicie de inmediato los trámites para la denuncia y derogación de los Acuerdos con la Santa Sede", reclaman.

El manifiesto, consultado por Europa Press, ha sido firmado, ente otros, por el filósofo Javier Sábada, el director de cine Benito Zambrano, el actor cómico Leo Bassi, el portavoz de los Comuns en el Congreso, Gerardo Pisarello, o las periodistas Nieves Concostrina y Cristina Fallarás.

Los firmantes argumentan que "en pleno siglo XXI", España mantiene "un tratado que consagra privilegios para el catolicismo y erosiona la libertad de conciencia de la ciudadanía".

En concreto, tachan de "anacronismo" que "los fondos públicos sigan financiando al clero", y de "anomalía democrática" que "miles de millones de euros sostengan colegios católicos".

También critican que las "leyes educativas, fiscales y tributarias estén condicionadas por acuerdos internacionales con el Vaticano", algo que califican como "una distorsión de la soberanía popular".

A su juicio, "los concordatos no son instrumentos neutros" sino que "han sido, históricamente, herramientas de blindaje institucional en regímenes autoritarios como los de Hitler, Mussolini, Franco o Salazar".

Por ello, piden "valentía" al Gobierno para "dar un paso adelante" y "cerrar definitivamente" lo que consideran "una herencia del franquismo que ya no representa a una sociedad plural, diversa y madura".