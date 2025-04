Más de 100 ingenieros piden una moratoria general de la demolición de presas hasta estudiar su impacto social.

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 100 ingenieros españoles y latinoamericanos piden en un manifiesto, que se publicará próximamente, una moratoria general de la demolición de infraestructuras hidráulicas hasta que se realice un estudio "exhaustivo" sobre su impacto ambiental, social y económico. A su juicio, su eliminación debe basarse en "criterios técnicos y científicos, no en prejuicios ideológicos".

Así lo ha avanzado este jueves el presidente de Foro Agua, Alimentos y Sostenibilidad y de la Asociación Caminos, José Trigueros, en su intervención al inicio de la jornada 'Salvar el Patrimonio Hidráulico Español', celebrada en el Instituto de la Ingeniería de España.

"He preparado una pequeña presentación para que nos sirva de referencia y de reflexión sobre cómo hemos llegado hasta aquí, por qué de repente hay ese furor de decir vamos a destruir, a derribar. Ya no lo llaman presas. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) dice que nunca van a tirar una presa porque ellos no tiran presas, ellos tiran obstáculos horizontales", ha criticado Trigueros.

El manifiesto ha sido elaborado por la Asociación Nacional de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y recibió las firmas de más de un centenar de profesionales del sector durante el I Congreso Iberoamericano de Patrimonio, hasta dónde Trigueros llevó su ponencia en defensa de las presas históricas de España. Entre los firmantes hay ingenieros de Honduras, Colombia, Guatemala y México, entre otros, tal y como ha podido saber Europa Press, que asistieron al evento que tuvo lugar en Bogotá (Colombia) el pasado 5 y 6 de marzo.

Según ha detallado el propio Trigueros, el manifiesto defenderá la conservación del patrimonio hidráulico español como parte del patrimonio histórico latinoamericano como una cuestión "de sostenibilidad, seguridad y desarrollo, así como de respeto a un importantísimo patrimonio cultural".

Así, incidirá en que la gestión del agua es "crucial" en países con un clima semiárido y sequías recurrentes y en que la desaparición de presas y embalses suponen una pérdida "irreversible" del patrimonio cultural, industrial, paisajístico y ecológico de muchas regiones.

Por otro lado, el texto destacará que España tiene que generar "el 80% de su electricidad de fuentes renovables". En este marco, consideran la energía hidroeléctrica es "clave" para conseguirlo, mientras que la eliminación de presas activas reduce la capacidad del país para llegar a ello.

Además, destacará que estas infraestructuras son "fundamentales" para el desarrollo económico del medio rural. A su vez, el documento resaltará que muchos embalses han generado ecosistemas estables, donde la flora y la fauna se han "adaptado" a las condiciones actuales.

En el manifiesto, también se hablará del papel "clave" que desempeñan las infraestructuras hidráulicas en la gestión de emergencias hídricas y de cómo su ausencia aumenta el riesgo de desastres naturales, con graves daños materiales y humanos, como se vio en la reciente dana en Valencia. Además, insistirá en la importancia de garantizar la limpieza y el mantenimiento de los cauces fluviales, evitando bloqueos por sedimentos, vegetación o residuos.

"Todo el mundo lo ha interiorizado. Si hubiera existido una presa en Cheste, no habría parado el agua, pero sí que quizás habría disminuido la mortalidad de la gente. Imaginaos qué habría pasado si no hubiera estado Forata, o si se hubiera roto", ha avisado Trigueros.

A su vez, el documento incidirá en que el futuro de las presas y embalses debe contar con la participación de expertos, administraciones locales y comunidades afectadas, "habitualmente ninguneadas en estos proyectos". También reclama revisar las políticas de gestión del agua "para adaptarlas a la realidad climática, energética y económica en España". "Es que ha habido municipios en los que se han tirado las presas que se han enterado cuando han ido las máquinas", ha criticado el experto.