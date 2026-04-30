Más de 1,2 millones de alumnos recibieron apoyo educativo en el curso 2024-2025, el 15,6% del total

Archivo - Una de las aulas completamente vacía perteneciente a un colegio de la Comunidad de Madrid, en Madrid (España), a 10 de marzo de 2020. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.255.443 alumnos con necesidad específica de apoyo educativo recibieron algún tipo de refuerzo durante el curso 2024-2025, o lo que es lo mismo, el 15,6% del total de alumnado, según la 'Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo curso 2024-2025', publicada este jueves por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

De ellos, una cuarta parte (el 25,4%, es decir, 319.115 alumnos) tuvo apoyo por necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad o trastornos graves. El 74,6% restante, es decir, 936.328 alumnos, lo recibieron por otras necesidades específicas de apoyo educativo.

La mayoría del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo son hombres (60%), según la estadística de Educación. En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales, este porcentaje está en el 70%; en el de las otras necesidades específicas, se sitúa en el 56,6%.

Además, especifica que las discapacidades y problemas graves más frecuentes en este alumnado son los trastornos del espectro autista (33,8%), la discapacidad la intelectual (23,8%) y los trastornos graves de la comunicación y el lenguaje (14,5%).

La mayoría de estos alumnos (85,7%) están escolarizados en enseñanzas ordinarias, mientras el 14,3% restante está en centros y unidades de Educación Especial específica. El 80,2% (1.007.399 estudiantes) se concentra en las enseñanzas básicas: un 43,7% en Educación Primaria, un 32,9% en ESO y un 3,6% en Educación Especial específica.

Teniendo en cuenta el tipo de discapacidad, los mayores porcentajes de escolarización en enseñanzas ordinarias corresponden a los trastornos graves de la comunicación y el lenguaje (98,6%), a trastornos graves de conducta (98,5%) y a discapacidad auditiva (95,6%).

Respecto a la titularidad de los centros, los mayores porcentajes de alumnado con necesidades educativas especiales se presentan en los centros públicos y en la enseñanza concertada (4,4% y 3,9% del total de su alumnado, respectivamente). El porcentaje es más reducido en la enseñanza privada no concertada: 0,7%.

Dentro del alumnado con otras necesidades específicas, Educación destaca el que recibe apoyo educativo por situaciones de vulnerabilidad socioeducativa (41,5%), seguido de trastornos de aprendizaje (26,8%) y, a bastante distancia, trastornos leves y moderados del desarrollo del lenguaje y la comunicación (8,3%), trastornos graves de atención (7,6%) y altas capacidades intelectuales (7,2%).