Más de 1.300 jóvenes de la Compañía de Jesús participarán en la visita del Papa a España

Preparativos para la visita del Papa, a 25 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.300 jóvenes, acompañados por educadores, educadoras, laicos, laicas y religiosos de la Compañía de Jesús, participarán en la visita del Papa León XIV a España, que tendrá lugar del 6 al 12 de junio, a través de dos de sus principales plataformas de trabajo con jóvenes: Educsi, la red de colegios jesuitas, y MAG+S, la pastoral con jóvenes adultos.

Según explican desde la Compañía de Jesús en un comunicado, "más allá de los actos multitudinarios", el objetivo es "ayudar a los jóvenes a vivir esta experiencia como parte de un proceso más amplio de crecimiento personal y espiritual".

Para ello, están desarrollando materiales, dinámicas, espacios de oración y momentos de reflexión "que permitan integrar lo vivido y reconocer la visita del Santo Padre como una experiencia de Iglesia compartida".

A esta implicación pastoral y educativa se suma también una colaboración logística en Canarias ya que el Colegio San Ignacio de Las Palmas se transformará durante esos días en el Centro Internacional de Prensa, acogiendo a periodistas de distintos países.

Además, alumnado del propio centro participará en la celebración presidida por el Papa en el Estadio de Gran Canaria. En esta isla el Papa se acercará a la realidad de la acogida a los migrantes que, entre otras obras de la Iglesia, realiza también Ecca Social, obra de la Compañía de Jesús.

Para los jesuitas, este encuentro constituye también una oportunidad para seguir acompañando a los jóvenes "en su búsqueda de sentido, en diálogo con la realidad y abiertos a una fe que se traduce en reconciliación y justicia".

"La Compañía vive esta visita como parte del conjunto de la Iglesia y desea contribuir a que sea una experiencia de esperanza, encuentro y renovación. En un contexto social marcado por la polarización, la incertidumbre y la búsqueda de sentido, miles de jóvenes se preparan para participar en un acontecimiento que quiere ayudarles a alzar la mirada, reconocerse parte de una comunidad más amplia y descubrir nuevas formas de servicio y compromiso con el mundo", subrayan.