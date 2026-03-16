Más del 20% del colectivo LGTBI+ simpatiza con PP y Vox y casi un 50% con PSOE, Sumar y Podemos, según FELGTBI+

Archivo - Desfile del Pride Barcelona 2023, a 15 de julio de 2023, en Barcelona, Cataluña (España). El Pride Barcelona 2023 se celebra hoy con la manifestación del Orgullo. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 20,2% del colectivo LGTBI+ simpatiza con PP (9,7%) y Vox (10,5%), mientras un 47,5% con PSOE (25,5%), Sumar (12,6%) y Podemos (9,4%), según se desprede del informe Estado LGTBI+ 2026 de la Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+), elaborado por la agencia de investigación 40dB y presentado este lunes en rueda de prensa.

El estudio cuenta con 800 entrevistas a población LGTBI+ residente en España de 18 años o más, realizadas de forma online entre el 29 de enero y el 11 de febrero de este año.

El mismo refleja que las personas LGTBI+ votarían mayoritariamente a las fuerzas progresistas en una posibles elecciones generales: el 53,8% de los votos estarían concentrados en PSOE, Sumar y Podemos. El resto se reparte entre otras fuerzas autonómicas, independentistas o de derechas (PP el 19% y Vox (11,1%).

En cuanto a que gente del colectivo LGTBI+ sienta simpatía por PP y Vox, la responsable de investigación de la Federación Estatal LGTBI+, María Rodríguez, expone que "puede deberse a factores familiares, culturales o económicos". "Pero incluso entre el electorado LGTBI+ del PP un 33% considera que la llegada a un gobierno ultraconservador pondría en riesgo sus derechos", asegura.

El informe también revela que casi siete de cada diez (65%) de las personas LGTBI+ piensan que un gobierno ultraconservador pondría en riesgo sus derechos. Así, añade que el mayor miedo expresado por las personas LGTBI+ ante el ascenso de los movimientos ultraconservadores al poder es la pérdida de derechos como colectivo. Le siguen miedos más concretos como ver mermada la protección de las personas LGTBI+ frente al odio y perder la protección a las infancias y adolescencias LGTBI+.

Además, un 44% de las personas del colectivo piensa que le afectaría en su vida personal en relación a la protección frente al odio; el 43%, cree que peligraría su derecho a contraer matrimonio; el 42%, su derecho a formalizarse como pareja de hecho y el 41%, cree que le repercutiría a la hora de ver reconocida a su familia.

En este sentido, la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Paula Iglesias, explica que, según el informe, "son las mujeres del colectivo, junto a las personas trans y no binarias, las jóvenes y quienes viven en entornos rurales quienes más percepción del riesgo experimentan". "Según nuestros informes anteriores, son precisamente la parte del colectivo que más discriminación sufre, peor situación socioeconómica enfrenta y más limitado tiene el acceso a los recursos. Existe por tanto una relación entre mayor precariedad y exposición a violencias y mayor percepción del riesgo", asegura.

EL MIEDO COMO "VARIABLE MOVILIZADORA"

No obstante, María Rodríguez, existe una "relación directa" entre la creencia de que la llegada de un gobierno ultraconservador pondría "en riesgo" los derechos y la intención de votar. "El miedo actúa como variable movilizadora, de quienes votan, el 77% percibe ese riesgo frente al 53% de quienes no votan", añade.

De la misma manera, según la estimación de escaños, indica que si solo votaran las personas LGTBI+, las fuerzas progresistas ganarían por mayoría absoluta con 202 escaños. Según el director de investigación de 40dB, Carlos Domínguez, este dato no solo refleja una preferencia electoral, sino también "una movilización política vinculada a la preocupación por posibles retrocesos en materia de derechos y libertades". "Estos resultados evidencian que la comunidad LGTBI+ percibe la política institucional como un espacio clave para garantizar la protección y el avance de sus derechos", subraya.

Del mismo modo, Rodríguez recalca que las personas LGTBI+ han demostrado con anterioridad que la sociedad civil organizada y la movilización ciudadana, junto con el compromiso político "adecuado" ha conseguido "grandes avances" en "respeto a la diversidad".

"Demostremos que no solo somos el muro de contención que va a frenar cualquier intento de retroceder en derechos, sino que somos la sociedad diversa, igualitaria e inclusiva que quiere seguir caminando hacia delante. La responsabilidad ahora es colectiva, tanto política como social, demostremos qué tipo de sociedad somos, saliendo a la calle en junio para defender nuestra diversidad y saliendo a votar para defender nuestras vidas y nuestros derechos" concluye.