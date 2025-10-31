Más del 35% de los internautas usan chatbot de IA, con ChatGPT a la cabeza, según la CNMC

Archivo - Una persona prueba el asistente DeepSeek, a 29 de enero de 2025, en Madrid (España). El asistente DeepSeek llegó a App Store el pasado 11 de enero, y ha escalado para ocupar la primera posición en la tienda de Apple en Estados Unidos, por delant - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más del 35% de los usuarios de Internet utilizan habitualmente algún chatbot de Inteligencia Artificial (IA), con ChatGPT como la herramienta más usada (30,6%), según los datos del Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) del segundo trimestre de 2025 sobre los usos de Internet y los servicios OTT en España.

El estudio de la CNMC, publicado este viernes, revela que los internautas también utilizan Gemini/Notebook LM (5,1%), Perplexity (1,8%), DeepSeek (1,5%) y Grok (1%). Además, el 8,2% de los encuestados que usan habitualmente IA pagó por ella.

En cuanto al uso de Internet, el informe señala que el 93,8% de los españoles se conectaron a la red al menos una vez en los últimos tres meses y, el 81% de estos, lo hizo varias veces al día. Los motores de búsqueda más empleados son Google (91,7%), DuckDuckGo (2,3%) y Bing (2,2%).

Respecto a las aplicaciones mensajería online, WhatsApp vuelve a ser la aplicación preferida por los internautas para enviar mensajes (93,9%) y realizar videollamadas (68,7%), seguida de Instagram y Telegram, con el 25,3% y el 15,6%, respectivamente.

En redes sociales, TikTok (30,9%) gana 3,5 puntos respecto a 2024 e Instagram (55,8%) sube 1,9 puntos. Por su parte, Facebook (51,4%) continua con su evolución decreciente y pierde 2,7 puntos.

La aplicación de navegación por excelencia vuelve a ser Google Maps (90,4%) con un amplio margen frente a sus competidores. Waze y Apple Maps se quedan en torno al 10%.

Finalmente, la tienda favorita para descargar aplicaciones fue Play Store, ya que seis de cada diez internautas escogieron la plataforma de Google, mientras que el 21,8% prefirió bajarse aplicaciones en App Store, la tienda de Apple.