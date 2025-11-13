Más de 5.000 personas navegan por la desembocadura del Amazonas para exigir "justicia climática" en la COP30

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 5.000 personas de más de 60 nacionalidades a bordo de unas 200 embarcaciones han navegado juntas por la desembocadura del río Amazonas en Belém (Brasil) para exigir "justicia climática en la Cumbre del Clima (COP30), que se celebra estos días en la ciudad brasileña, según ha informado este jueves Greenpeace, una de las organizaciones involucradas.

En concreto, han protestado contra las "falsas" soluciones climáticas como los mercados de carbono. Además, han señalado que la respuesta a los retos a los que se enfrenta el planeta está "en los conocimientos y prácticas ancestrales de los pueblos indígenas y las comunidades costeras y locales".

La directora ejecutiva de Greenpeace España y Portugal, Eva Saldaña, ha puesto el foco en cómo los pueblos indígenas, las comunidades locales afectadas por el cambio climático y activistas de todo el mundo han creado "un momento de reivindicación política único e histórico navegando las aguas del Amazonas frente a Belém".

"El sistema socio-económico fallido y corrupto, junto a las élites y líderes mundiales que lo sostienen, ya han causado demasiado sufrimiento y destrucción: es el momento del cambio, ha indicado desde el Rainbow Warrior, el barco de Greenpeace, donde también han navegado líderes indígenas, representantes de comunidades de varios países y un grupo que representaba al movimiento de personas afectadas por la construcción de presas.

Mientras, la directora ejecutiva de Greenpeace Brasil, Carolina Pasquali, ha destacado que la sociedad civil que exige "medidas reales" a los líderes mundiales y a los negociadores de la COP30. "Esta debe ser la COP de la acción. Acción por el clima, acción por los bosques, acción por las personas", ha recalcado.

Además, la líder indígena Luene Karipuna ha pedido que la COP30 sitúe las tierras indígenas en el centro del debate y que protegerlas para a ser una "política climática". "El mundo tiene que comprender que la respuesta a la crisis climática está en los territorios indígenas y que nosotros tenemos las soluciones. Llevamos miles de años viviendo en la Tierra sin destruirla", ha subrayado.