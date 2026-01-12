Más de 600 militantes se adhieren a la iniciativa para celebrar una Conferencia Feminista en el PSOE

Archivo - Fachada de la sede del PSOE en Ferraz en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) - Más de 600 personas se han adherido a la propuesta para celebrar una Conferencia Feminista en el PSOE en 2026 y hacer autocrítica por la "fractura" en el seno del movimiento feminista.

Las militantes socialistas impulsoras de esta iniciativa han informado de que están llegando firmas desde todas las comunidades autónomas y se han mostrado "agradecidas con todas las mujeres que han mostrado su apoyo".

"Está claro que las militantes del PSOE quieren un debate de ideas sobre feminismo socialistas y que se corrijan los errores cometidos en los últimos años", han asegurado a Europa Press.

El pasado 7 de enero, las promotoras remitieron un escrito a la secretaria de Políticas de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, y a la secretaria de Organización, Rebeca Torró, para denunciar que en los últimos años se ha producido un "deterioro del diálogo y la negociación con el feminismo socialista", así como un "distanciamiento" de organizaciones respecto al partido.

Por todo ello, exigieron activar el artículo 48 de los Estatutos Federales y cumplir la resolución del 41º Congreso del PSOE para preparar una Conferencia Federal de Igualdad en 2026, con amplia participación de militantes feministas y organizaciones de mujeres.

Asimismo, las firmantes advirtieron del "riesgo de involución" ante el avance de discursos machistas y de la influencia de la "ultraderecha machista y xenófoba" sobre la derecha "tradicional".

En ese momento, el comunicado estaba firmado por más de 50 feministas, entre las que se encontraban Elena Valenciano, Ángeles Álvarez, Altamira Gonzalo, Amelia Valcárcel o Carmen Martínez Ten.

Esta petición llega cuando el PSOE afronta una crisis interna a raíz de las denuncias por acoso en el seno del partido, como el caso del exasesor de Moncloa Paco Salazar o el expresidente de la Diputación de Lugo. Desde entonces, las secretarias de Igualdad han reclamado reformas en los protocolos