Más de 6.700 'influencers' obtienen la capacitación sobre publicidad de Autocontrol desde junio de 2025

Archivo - Más de 5.000 creadores en España han obtenido el 'Certificado de capacitación básica sobre normativa publicitaria para influencers' de Autocontrol tras superar la formación online, un año después de su lanzamiento. - AUTOCONTROL - Archivo

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 6.700 creadores de contenido han obtenido ya el certificado de capacitación básica sobre normativa publicitaria lanzado por Autocontrol en junio de 2025, quedando incluidos en un listado público de influencers certificados.

Así lo ha dado a conocer este jueves Autocontrol, que ha presentado una actualización del certificado que revisa y amplía los contenidos de la formación para mantenerlos alineados con la evolución del marco regulatorio y de la práctica publicitaria.

Desde su lanzamiento, un total de 7.433 creadores de contenido se han inscrito en esta formación y más de 6.700 ya han obtenido el certificado, situando a España como el país con mayor número de influencers certificados dentro del programa europeo AdEthics, impulsado por la European Advertising Standards Alliance (EASA).

La satisfacción global entre quienes han realizado la formación alcanza 4,7 sobre 5, mientras que su utilidad práctica obtiene una puntuación de 4,75 sobre 5, según Autocontrol.

Además, los influencers consideran que el curso les ha permitido conocer normas de publicidad responsable que desconocían antes de realizarlo (4,71 sobre 5) y comprender mejor el valor de una publicidad transparente y responsable (4,76 sobre 5).

Como principal novedad, el certificado incorpora la doctrina del Jurado de Autocontrol en materia de publicidad de influencers, recogida en las resoluciones y dictámenes sobre reclamaciones contra publicidad de influencers recibidas desde el lanzamiento del certificado.

Esta nueva doctrina se traduce en contenidos prácticos tales como la correcta identificación de las comunicaciones comerciales, el uso y la ubicación de las advertencias sobre la naturaleza publicitaria de los mensajes, las menciones que pueden resultar insuficientes para informar adecuadamente al consumidor, la publicidad de productos sujetos a restricciones legales o el régimen de responsabilidad aplicable a anunciantes e influencers cuando se difunde publicidad ilícita.