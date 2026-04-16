Más de la mitad de personas LGTBI+ ha sufrido algún acto de odio, presencial u online, en el último año, según estudio

Archivo - Ambiente en las calles de Madrid durante la manifestación estatal del Orgullo LGTBI+ 2025, a 5 de julio de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 54% de las personas LGTBI+ ha sufrido algún acto de odio, presencial u online, en el último año, según el informe 'Estado del Odio 2026', elaborado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+), con la colaboración de miembros de un equipo de investigación del Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP, CSIC).

Para la elaboración del estudio, presentado este jueves en la sede de la FELGTBI+, se han realizado 800 entrevistas entre el 29 de enero y el 11 de febrero de 2026 a población residente en España de 18 años y más que se identifica como LGTBI+.

El estudio revela que, entre 2024 y 2026, la prevalencia del acoso ha pasado del 20% al 36%; la de la discriminación ha aumentado del 23% al 29% y la de las agresiones se ha incrementado del 7% al 22%. Además, el 54% de las personas LGTBI+ ha sufrido algún acto de odio, presencial u online, en el último año y el 22%, una agresión física.

De la misma manera, recoge cómo afecta el odio al colectivo en el entorno digital: el resultado es que cuatro de cada diez personas LGTBI+ han sufrido odio en redes sociales.

También concluye que la mitad de las personas LGTBI+ víctimas de actos de odio, los han experimentado más de tres veces en los últimos cinco años. Según la responsable de investigación de la Federación Estatal LGTBI+, María Rodríguez, "este patrón sugiere que estos episodios no constituyen hechos aislados, sino experiencias repetidas a lo largo del tiempo." Además, explica que "el odio afecta de manera más intensa a las personas LGTBI+ en mayor situación de vulnerabilidad como son las personas trans, las jóvenes, quienes han alcanzado menor nivel educativo, quienes disponen de menores ingresos o aquellas que presentan otras interseccionalidades, como las personas racializadas o las que tienen alguna discapacidad".

Por su parte, Laura Morales, profesora de investigación del IPP (CSIC) y coautora del informe, destaca que "los resultados indican que el odio tiene efectos individuales y sociales considerables, ya que afecta de manera significativa al estado emocional de las personas LGTBI+, que experimentan mayores niveles de sintomatología depresiva, ansiedad/estrés, apatía, soledad, rabia/enfado y miedo".

Ante estos datos, la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Paula Iglesias, ha incidido en la necesidad de la aprobación "urgente" de un Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los grupos en situación de vulnerabilidad. "Si el odio avanza, la protección debe hacerlo a pasos más agigantados, porque solo así podremos frenar la violencia que viven cada día miles de personas", ha subrayado.

En esta misma línea, ha advertido que las vidad de personas del colectivo "están en juego" y que "solo un consenso democrático, como el Pacto de Estado, podrá garantizar una protección estable y duradera contra los discursos de odio que son la antesala de la violencia".

Así, Iglesias ha pedido una "herramienta democrática" que genere reformas estructurales y medidas de protección a largo plazo. "Requerimos de una base jurídica que permita tipificar mejor el odio y sus penas a través del Código Penal. Solo un acuerdo que involucre a todo el arco parlamentario, que asuma compromisos específicos de desarrollo legislativo e implantación de medidas, y que cuente con recursos económicos ofrecerá garantías. Cualquier alternativa sería un mero parche cortoplacista y una oportunidad perdida de blindar nuestra protección", ha reivindicado.

Además, ha solicitado de una protección integral a las víctimas a través de recursos policiales y judiciales porque, según ha añadido, las cifras muestran que, "ahora mismo, esta es insuficiente" y que están "expuestas a la violencia". También ha destacado que los datos del informe reflejan que quienes denunciaron vivieron un "mayor número de experiencias negativas" durante los procesos de denuncia (74%), frente a las positivas (57%).

CASI LA MITAD NO DENUNCIÓ

El informe también revela que el 15% de las víctimas de odio acudió exclusivamente a la policía o a otras autoridades, frente al 41% de las personas que vivieron un hecho de odio y acudieron a una organización LGTBI+ en busca de asesoramiento. Las mujeres, en especial las lesbianas, son quienes menos denuncian.

Para la responsable de investigación de la Federación Estatal LGTBI+, María Rodríguez, "resulta preocupante" que aproximadamente la mitad de las personas LGTBI+ que experimentan situaciones de odio no las denuncien. Según el estudio, esto se debe a la percepción de que las autoridades "no son eficaces ni muestran suficiente disposición o formación" para atender, tramitar y resolver estos casos.

"Por ello, es necesario reforzar las políticas y las acciones públicas, tanto para mejorar la información sobre cómo denunciar, como para garantizar un trato adecuado a las personas LGTBI+ que deciden presentar una denuncia", ha apuntado.

'SPAIN NEEDS TO BE DIFFERENT'

Por otra parte, Iglesias ha presentado una nueva campaña destinada a reivindicar el Pacto de Estado contra los discursos hacia los grupos en situación de vulnerabilidad. Así, ha explicado que durante años, España se presentó al mundo con el eslogan 'Spain is different', que ahora la Federación ha transformado a 'Spain needs to be different'.

"Y para hacerla realmente different, el primer paso es la aprobación de un Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los grupos en situación de vulnerabilidad. Con nuestra campaña buscamos conseguir que quienes tienen voz y voto, unan sus fuerzas para frenar esta oleada de odio y transformen el consenso social que ya existe en una herramienta institucional real y efectiva: un Pacto de Estado", ha concluido Iglesias.