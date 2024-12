Los mayores de 65 son los que más información consumen, según expertos reunidos por FAPE y 'la Caixa'

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los mayores de 65 son los que más información consumen, según han concluido expertos en la tercera de las cuatro jornadas 'Periodismo y problemas sociales', organizada por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), con la colaboración de Fundación 'la Caixa'.

Asimismo, durante su celebración, los expertos confirmaron que existe "una gran brecha social, lo que provoca que parte de la población no pueda consumir información contrastada y fiable, afectando así al desarrollo de la sociedad en todos sus ámbitos".

En este sentido, la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha destacado que en España, un 18% de la población son personas migrantes, un grupo que, además de verse afectado por una brecha social en el ámbito educativo y laboral, también ha dicho que lo hace en el acceso a la información. "Muchas de estas personas que vienen a nuestro país, provienen de países donde hay una inestabilidad institucional muy importante. Donde hay una sospecha generalizada de que no se transmite la información veraz, y utilizan mucho más las redes sociales, que es un acceso más inmediato", ha indicado.

También ha señalado que "esa desigualdad en el acceso a la información les lleva a la desafección, a la desconfianza y a conformarse con otro tipo de información que no tiene muchas veces ningún sustrato ni fundamento, algo que es tremendamente peligroso para la sociedad".

Igualmente, Cancela ha llamado a combatir esta brecha social, que es "una de las grandes asignaturas pendientes". "Tenemos que sumar fuerzas y sinergias, porque nos interesa como sociedad democrática. Unos medios de comunicación respetados, sólidos, que la ciudadanía los perciba como compañeros de viaje en la construcción democrática, no como herramientas que desvirtúan esa información. (*) es una de las máximas. Los grupos de población más vulnerables necesitan unos medios fuertes, porque también en eso va su propia protección como colectivo vulnerable", ha apuntado.

En el turno de la mesa redonda, la periodista de Telemadrid María López ha explicado que la brecha afecta a todos y ha mostrado "preocupación" por "lo fácilmente manipulables que son los que no están bien informados".

Por otro lado, el director de la división de Media en GfK, David Sánchez, ha avanzado que en noviembre los españoles han dedicado tres horas y 23 minutos al día al consumo digital y solo 14 minutos a consultar contenidos informativos en medios de comunicación.

Sánchez también ha recalcado que existen "marcadas diferencias" en el consumo de información al segmentar por sexos, estudios, edad, ocupación y nivel socioeconómico. Así, ha agregado que los mayores de 65 años "invierten más de cuatro horas al mes en consultar medios de comunicación", mientras el sector más joven de la población, el grupo de entre 16 y 24 años, solo consume 17 minutos.

Para el corresponsal político de El Confidencial, Esteban Hernández, hay un elemento clave que aumenta la brecha social: los algoritmos. "Es importante la complicación que hoy supone el hecho de intentar generar información de calidad y que llegue al mayor número de gente posible. Difundimos nuestras informaciones a través de mecanismos mediados por algoritmos opacos que desconocemos", ha asegurado. Además, ha indicado que "solo hay una parte relevante de la población que es capaz de pagar por información", que "no significa que la sociedad esté desinformada, ya que tiene otros canales y mecanismos, mucho más directos y mucho más ágiles para mantener la atención".

La directora de 65yMAS, Ana Bedia, ha afirmado que "los mayores no están a la espalda de Internet y usan la tecnología para informarse". Además, ha añadido que estos "están cansados de que los medios perpetúen esa imagen triste, más enfocadas a la incapacidad, y que no se refleje la heterogeneidad del colectivo". Bedia habló también del grupo de "los no conectados" y ha añadido que un 27% de los mayores de 65 años nunca ha usado Internet.

"LOS MIGRANTES NECESITAN SABER QUE PASA EN SUS PAÍSES DE ORIGEN"

Por su parte, la comunicadora social y directora de contenidos de Radio Tentación, Mar Llerena, ha hecho referencia a la "gran importancia" que tienen los medios locales para sectores más vulnerables como los ciudadanos migrantes. "Los grandes medios de comunicación no son escuchados por el sector migrante porque no les llega la información que ellos requieren. Necesitan saber qué está pasando en sus países de origen", ha explicado.

Finalmente, la directora de CaixaForum Madrid, Isabel Fuentes, ha remarcado la importancia de estos debates para la sociedad porque, "además de que son temas muy convergentes con el trabajo de la Fundación, se tratan problemas que tienen que ver con cómo y qué pueden hacer los periodistas para tratar de disminuir esa brecha social".

El ciclo de debates organizado por la FAPE, en colaboración con la Fundación 'la Caixa', llegará a su fin el próximo 15 de enero con la jornada titulada 'El papel de los medios en la prevención de adicciones'.