La mayoría de universidades españolas tienen un protocolo para acoso y el 61% ofrece ayuda psicológica, según estudio

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 94,52% de las universidades tiene un protocolo de actuación ante denuncias de acoso o discriminación, más del 89% realiza una investigación interna y un 61,64% ofrece asistencia psicológica. Además, la mayoría de centros (97,26%) facilita un canal de denuncia, que en el 91,78% de los casos es 'online' y en el 61,64%, anónimo.

Éstas son algunas de las conclusiones del 'Análisis CYD universidades sostenibles', elaborado por la Fundación CYD y publicado este jueves. El estudio ha sido elaborado a partir de la información proporcionada por los centros que participan en el Ranking CYD universidades sostenibles y muestra el rol de éstas ante "los grandes retos sociales".

Los resultados obtenidos muestran que dos de cada diez universidades (20,55%) reporta que en alguna ocasión ha extinguido la relación profesional con algún docente tras una denuncia por acoso o discriminación. En este sentido, tres de cada diez (34,25%) dice haber abierto un experiente disciplinatorio o haber sancionado a docentes en estos casos (si bien la proporción de centros públicos que lo ha hecho duplica a los privados a razón de 43,18% contra 20,69%).

Por su parte, el 27,40% ha sancionado o expulsado a algún alumno/a denunciado por acoso o discriminación. Más allá de ello, el informe detalla que seis de cada diez centros ofrece un servicio gratuito de apoyo a la salud mental para todos los colectivos, aunque en el caso de la salud sexual y reproductiva este porcentaje se limita a tres de cada diez (30,14%).

PERSPECTIVA DE GÉNERO EN DOCENCIA, MAYOR EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA

El análisis explica que la inmensa mayoría de las universidades sensibiliza, comunica y forma en materia de igualdad (95,89%) y también promueve una participación equilibrada en la organización y la gestión (91,78%). Además, casi todos los centros (94,5%) disponen de comité, oficina o responsable de diversidad e igualdad e implementan políticas de igualdad de género (95,9%).

Se observa una diferencia entre las universidades públicas y en las privadas: la integración de la perspectiva de género en docencia, investigación, transferencia, innovación y emprendimiento es mayor en las primeras (90,91%) que en las segundas (62,07%).

Durante el curso 2022-2023, un total de 22.729 personas con discapacidad estaban matriculadas en las universidades españolas cursando estudios de grado, máster o doctorado, y 2.412 formaban parte de su personal. Para atenderles, más del 90% de centros tiene una persona responsable o unidad específica, e incluye medidas para fomentar su matriculación, como adaptaciones curriculares (86,30%), accesibilidad física (79,45%) y recursos técnicos (76,71%) y psicológicos (68,49%).

Asimismo, ocho de cada diez (83,56%) promueve la incorporación de Personal Docente e Investigador y Personal de Administración y Servicios con discapacidad y un 75,35% adapta sus puestos de trabajo.

CASI EL 80% DE CENTROS OFRECE BECAS

Otro de los temas que toca el estudio el la lucha por reducir la brecha por desigualdades económicas. En este marco, el 79,45% de las universidades tiene un plan propio de ayudas y becas, entre las que destacan las ayudas al estudio dirigidas a alumnos con situaciones socioeconómicas desfavorables (72,60%) y las dirigidas a estudiantes con situaciones especiales sobrevenidas (67,12%).

Asimismo, también habla sobre la acción social de las universidades. En lo que respecta a esto, más del 93% tiene acuerdos formales para colaborar con organizaciones externas en proyectos sociales y más de un 90% realiza actividades de cooperación con otras instituciones educativas o universidades.

Finalmente, casi la mitad de los centros (el 49,32%) permite el acceso gratuito a las instalaciones deportivas. Dentro de las universidades, las iniciativas más extendidas son los programas de actividad física y deporte (87,67%), charlas y talleres sobre nutrición saludable (82,19%) y las campañas de concienciación sobre salud mental (82,19%).