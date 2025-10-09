Mediaset acuerda con la National Football League para emitir sus principales partidos, incluido el 2025 NFL Madrid Game

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Mediaset España ha alcanzado un acuerdo con la National Football League para la emisión en abierto de los principales encuentros de la competición estadounidense de fútbol americano, incluidos la Super Bowl LX, el 2025 NFL Madrid Game y varios partidos de la temporada regular y los play-offs.

Con este acuerdo, Mediaset España ha señalado que incorpora a su oferta "uno de los eventos más seguidos del planeta y lo acerca al público español con una cobertura integral que combina televisión en abierto, a través de Cuatro; emisión digital, en Mediaset Infinity; y contenidos informativos en los espacios de ElDesmarque, que incluirán un espacio específico en la madrugada de los jueves".

Las primeras emisiones serán el próximo domingo 12 de octubre, con los encuentros Detroit Lions-Kansas City Chiefs (Cuatro, 2.15h) y Denver Broncos-New York Jets (Mediaset Infinity, 15.30h), uno de los partidos internacionales de la NFL 2025, desde el Tottenham Stadium de Londres.

Además de los trece partidos de la temporada regular, Cuatro ofrecerá el 2025 NFL Madrid Game que se jugará el domingo 16 de noviembre (15.30h) en el Estadio Santiago Bernabéu y que supondrá la primera vez que la NFL dispute en España un partido de la temporada regular, en el que los Washington Commanders se enfrentarán a los Miami Dolphins.

Concluida la temporada regular, Cuatro emitirá en abierto tres encuentros de los play-offs (uno por cada ronda) y, como colofón, la Super Bowl LX, que se celebrará el domingo 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara (California) y contará con la actuación de Bad Bunny en el espectáculo del descanso.

PONSETI ENCABEZA LAS RETRANSMISIONES

Las retransmisiones, a cargo de SuperSport, contarán con algunos de los mayores especialistas de la NFL en nuestro país: José Antonio Ponseti, Iker Sagasti, y Javier Gómez, acompañados por los expertos Luis Jones y David 'Serpi'.

Ponseti y Sagasti serán las voces de los partidos en Cuatro, mientras que Sagasti y Gómez encabezarán las retransmisiones de los encuentros dominicales en Mediaset Infinity y del 2025 NFLMadrid Game.