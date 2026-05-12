Mediaset España renueva el contrato de larga duración de Ana Rosa Quintana

Ana Rosa Quintana describe así la historia de amor de Tana Rivera y Roca Rey - EUROPA PRESS

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

Mediaset España y Ana Rosa Quintana han alcanzado un acuerdo para la renovación del contrato de larga duración que mantiene vinculada a la periodista con el grupo audiovisual desde hace más de dos décadas.

Así lo ha dado a conocer este martes el grupo de comunicación, que ha señalado que Quintana es un "referente de la televisión en España y uno de los rostros más emblemáticos de la compañía".

En septiembre de 2023, la presentadora se ponía al frente de 'TardeAR' en Telecinco, en lo que fue su debut en las tardes después de estar 18 años al frente de 'El programa de Ana Rosa' por las mañanas. En febrero de 2025 regresó a las mañanas de la primera cadena de Mediaset con 'El programa de Ana Rosa'.

Mediaset España ha indicado que Ana Rosa Quintana ha sido distinguida a lo largo de su trayectoria profesional con reconocimientos como el Premio Ondas a la Mejor Presentadora, ocho TP de Oro, dos Micrófonos de Oro, una Antena de Oro, el Premio Eisenhower por la Libertad de Expresión, el Premio Mujer Hoy otorgado a las mujeres más sobresalientes de España, un Premio del Club Internacional de Prensa y la Medalla de Honor de Madrid, entre otros galardones.