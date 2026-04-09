Mediaset suma 10 nominaciones en los New York Festivals que reconocen la excelencia creativa en publicidad, TV y radio

Mediaset España ha logrado diez nominaciones en los New York Festivals, certamen internacional que distingue la excelencia creativa en publicidad, televisión y radio desde su creación en 1957. - MEDIASET ESPAÑA

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Mediaset España ha logrado diez nominaciones en los New York Festivals, certamen internacional que distingue la excelencia creativa en publicidad, televisión y radio desde su creación en 1957.

Así lo ha dado a conocer este jueves la compañía, que ha destacado que compite con campañas y promociones desarrolladas principalmente por equipos internos, "lo que pone en valor la solidez creativa y técnica" del grupo audiovisual.

En concreto, ha indicado que las piezas nominadas son los spots de Navidad de 2024 y 2025, seleccionados en la categoría de 'Imagen Corporativa: Relaciones Públicas y Compromiso Social', así como en 'Promoción e Identidad de Cadena (Open & ID)'.

Ambos spots se desarrollaron a partir de un planteamiento de la División de Comunicación y RR.EE. y la dirección de Antena de Mediaset España, ejecutado por el equipo de Autopromociones del grupo en colaboración con la agencia CHINA, parte de LLYC, según ha precisado.

Por otro lado, la campaña de 'Gran Hermano' 2025, en la que la cámara principal del programa se convertía en un personaje que aguardaba con melancolía el estreno de la nueva edición, suma dos nominaciones: en 'Diseño de Iluminación' dentro de las categorías técnicas y en 'Promoción de Concurso o Especial'.

En el caso de 'Got Talent España' 2026, la campaña ha sido distinguida con cuatro nominaciones: tres en categorías técnicas ('Música Original', 'Diseño de Iluminación' y 'Diseño de Sonido') y una en 'Promoción de Programa de Entretenimiento'.

Asimismo, la pieza promocional del Mundial de Clubes FIFA 2025, en la que 'indios' y 'vikingos' se preparaban para una batalla épica, ha sido nominada en 'Promoción de Programa Deportivo'.

El palmarés de los premiados en New York Festivals se hará público el próximo 21 de mayo.