Medio centenar de investigadores denuncian una "campaña organizada" contra el cangrejo de río ibérico

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de medio centenar de reconocidos investigadores españoles e internacionales han firmado un manifiesto en el que denuncian una "campaña organizada contra una especie amenazada, el cangrejo de río ibérico". A ellos se han unido gestores de la biodiversidad de las comunidades autónomas y los principales especialistas de la Sociedad Internacional de Astacología.

De acuerdo con el Real Jardín Botánico, con este texto responden a las afirmaciones relativas al origen de las poblaciones del cangrejo de río ibérico "recientemente difundidas a través de varios medios de comunicación". Estas sostienen que dichas poblaciones son el resultado de una introducción en el siglo XVI ordenada por Felipe II y, según los investigadores, "representan la postura personal y excluyente de sus autores".

"Aunque haya registros históricos que indiquen que en el pasado pudieran haber llegado algunos ejemplares de cangrejo desde Italia con el objetivo de ser introducidos, esta información no justifica la generalización de que las poblaciones de cangrejo ibérico en la Península provengan de dichos especímenes", dicen.

De hecho, recalcan que esta opinión es contraria a las conclusiones obtenidas por distintos grupos de investigación independientes y especializados en genética y evolución (Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC, Departamento de Genética de la Universidad Complutense, Departamento de Genética de la Universidad Autónoma de Madrid, Departamento de Ecología de la Universidad de Zagreb (Croacia), y del Laboratorio de Enfermedades Emergentes y Especies Invasoras del Real Jardín Botánico-CSIC).

Así, concluyen que el cangrejo ibérico "tiene alta diversidad genética" en la Península Ibérica, tal y como revelan los resultados obtenidos por la comunidad científica especializada en el área de astacología y genética. Además, sus poblaciones presentan una estructura biogeográfica y un número de genotipos no presentes en Italia "que no pueden ser explicadas por una introducción en el siglo XVI, por lo que no se sostienen las especulaciones presentadas en algunos medios de comunicación y redes sociales".

UNA "GRAN IRRESPONSABILIDAD"

Los científicos han tachado de "gran irresponsabilidad" el modo en el que se ha divulgado esta "opinión sobre el origen de las poblaciones ibéricas, como un hecho certero, ignorando los datos genéticos". Además, alerta sobre las graves consecuencias sobre la especie de no haber contrastado la información divulgada con los datos oficiales del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), de la Asociación Internacional de Astacología (IAA) y de investigaciones de especialistas del CSIC, de universidades y de centros de Investigación nacionales e internacionales.

Con el manifiesto, desean llamar la atención sobre la manera en la que la divulgación de estas opiniones "contribuye a la desinformación de la sociedad e impacta muy negativamente en la recuperación de la especie, al dificultar la labor de gestionar y conservar al cangrejo y su hábitat".

Por otro lado, también recalcan que la estrategia de conservación del cangrejo de río Ibérico, recientemente aprobada por Transición Ecológica, "cuenta con el aval de todos los estamentos implicados en su conservación, desde técnicos, gestores y políticos, hasta científicos nacionales e internacionales".

En este sentido, han destacado que se ha realizado tras completarse un proceso de tramitación consecutiva que ha requerido de su aprobación por parte deel grupo de trabajo constituido por especialistas en conservación de la especie, el Comité de Fauna y Flora, el Consejo Estatal, la Comisión Sectorial y la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. Aprobada por unanimidad, la estrategia ha contado con el apoyo de la IAA.