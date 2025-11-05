El mercadillo solidario de la Fundación CARF recaudará fondos para la formación de seminaristas y religiosos

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El voluntariado del Patronato de Acción Social de la Fundación CARF celebrará del 11 al 15 de noviembre la 29 edición de su mercadillo solidario para recaudar fondos destinados a la formación integral de seminaristas y sacerdotes diocesanos, y de religiosos y religiosas de todo el mundo.

El mercadillo estará ubicado en los locales de la parroquia san Luis de los Franceses, en Madrid, en horario ininterrumpido de 11:00 a 21:00 horas. Más de cien colaboradores han donado este año muebles, ropa y menaje.

"Este año hemos superado el centenar de colaboradores aportando todo lo que han podido. Personas que, sin dudarlo, han abierto sus casas y sus corazones para donar lo mejor que tenían. Algunos nos traen objetos con historia, recuerdos familiares a los que cuesta decir adiós, pero lo hacen con una sonrisa, sabiendo que su gesto servirá para algo más grande", ha explicado una de las presidentas del Patronato de Acción Social de la Fundación CARF, Carmen Ortega.

Entre las donaciones de este año, Ortega ha destacado dos "muy especiales", por un lado, "unos mantones de manila preciosos que nunca pasan de moda y, por otro, una antigua talla de santa Teresa de una colaboradora". "Nos contó que era de su madre, que la tenía mucho cariño. Y que, por la formación de los seminaristas y sacerdotes diocesanos, desprenderse de la talla merecía la pena", ha señalado.

El voluntariado del PAS destina lo recaudado a la formación de seminaristas y sacerdotes en todo el mundo, y ayuda a costear las mochilas con los vasos sagrados que se entregan a cada seminarista que termina su formación, en Roma y en Pamplona, cuando regresan a sus países de origen.

Ángel David Álvarez Ramírez, de México, es uno de estos seminaristas que recibirá la mochila de vasos sagrados cuando se gradúe. De la diócesis de Tabasco, ha recalado en las Facultades Eclesiásticas de la Universidad de Navarra para prepararse para su ordenación.

"Ver a mis padres retomar la fe fue la semilla de la vocación que Dios puso en mí, y sigue cuidando de ella cada día", ha destacado Álvarez.