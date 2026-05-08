El mes pasado fue el tercer abril más cálido a nivel mundial, con una temperatura media de 14,89ºC, según Copernicus

Anomalía de la temperatura del aire en superficie en abril de 2026 con respecto a la media de abril para el periodo 1991-2020. - C3S/CEPMPM

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El mes pasado fue el tercer abril más cálido a nivel mundial después del de 2024 y el de 2025, según señala el boletín climático publicado este viernes por el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S), gestionado por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (CEPMPM). En concreto, la temperatura media del aire en superficie que se situó en 14,89ºC, lo que superó en 0,52ºC el valor normal y en 1,43ºC la media estimada de 1850-1900 utilizada para definir el nivel preindustrial.

En Europa, la temperatura media se situó en 8,88ºC, lo que hizo de abril el décimo más cálido desde que hay registros (el más cálido desde 2018) y 0,50ºC mayor que la media de abril anterior al calentamiento global. De acuerdo con Copernicus, hubo "marcados contrastes regionales" en el continente, con condiciones mucho más cálidas de lo habitual en el suroeste de Europa y condiciones más frías de lo habitual en gran parte de su zona oriental.

De esta manera, el mes fue predominantemente más seco de lo habitual en Europa occidental y central debido a una zona de alta presión persistente sobre la región. Por el contrario, gran parte del extremo oriental y el sureste de Europa, junto con Islandia, el Reino Unido e Irlanda, partes de España e Italia, la costa del Magreb y el Cáucaso, registraron precipitaciones y humedad del suelo superiores a la media.

Por otro lado, el boletín climático también explica que la temperatura media de la superficie del mar del mes pasado fue de 21ºC, la segunda más alta registrada para ese mes después de la de abril de 2024, durante el último episodio de El Niño. El Ártico registró una extensión media del hielo marino alrededor de un 5% inferior a la media. Esto supone la segunda posición más baja para ese mes, ligeramente por debajo del récord de abril establecido en 2019 (un 6% por debajo del promedio).

Mientras tanto, en la Antártida, la extensión mensual del hielo marino fue aproximadamente un 10% inferior a la media para el mes, lo que la sitúa en el undécimo lugar entre las más bajas para abril y cercana a los valores observados en los dos últimos años. La responsable estratégica de clima del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (CEPMPM), Samantha Burgess, ha recalcado que abril de 2026 se suma a la "clara señal" de un calentamiento global sostenido.

"Las temperaturas de la superficie del mar se situaron cerca de niveles récord, con olas de calor marinas generalizadas; el hielo marino del Ártico se mantuvo muy por debajo de la media, y Europa experimentó marcados contrastes en cuanto a temperatura y precipitaciones; todas ellas características de un clima cada vez más marcado por los fenómenos extremos", ha subrayado.