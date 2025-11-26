MFE adquiere una participación del 32,9% del grupo Impresa de Portugal, editor de la televisión 'SIC'

Archivo - Mediaset España - MEDIASET ESPAÑA - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

MFE-Mediaforeurope ha adquirido una participación del 32,9% en Impresa, grupo multimedia en Portugal, editor de las cadenas de televisión 'SIC' y de publicaciones digitales e impresas, entre las que se encuentra el semanario 'Expresso'.

De esta forma, MFE amplía su proyecto europeo con su presencia en la península ibérica y en Europa, donde ya está presente en seis países: Italia, España, Alemania, Austria, Suiza y, naturalmente, Portugal.

En un comunciado, ha explicado que la inversión, "que no supone una participación mayoritaria", surge "de una lógica industrial y de colaboración con la familia Balsemão, accionistas históricos de Impresa, con el objetivo de desarrollar un proyecto común a largo plazo". La colaboración se pondrá en marcha inmediatamente, tanto en la venta de publicidad como en el desarrollo de la plataforma digital.

"Portugal es para MFE un mercado que responde a la visión de una empresa mediática europea, con capacidad de valorizar sus producciones locales y crecer por medio de plataformas digitales y nuevas tecnologías", han señalado desde el grupo de comunicación.

El consejero delegado de MFE-MediaForEurope, Pier Silvio Berlusconi, ha indicado que con esta operación el grupo "extiende su alcance editorial y comercial a toda la península ibérica". "Los grandes inversores publicitarios consideran a España y Portugal como un solo mercado. Y gracias a esta nueva alianza con Impresa y a Mediaset España, mejoraremos más si cabe nuestro posicionamiento en el mercado europeo", ha destacado.

Berlusconi ha subrayado que Impresa "es una empresa familiar con una larga tradición en los medios de comunicación". "A partir de hoy trabajaremos conjuntamente por un nuevo desarrollo con espíritu emprendedor y concreto. Tanto es así que empezaremos enseguida con las colaboraciones operativas: venta de publicidad y plataforma digital", ha dicho.

Por su parte, el consejero delegado de Impresa, Francisco Pedro Balsemão, ha agradecido a MFE "la confianza y el espíritu de colaboración con el que se ha forjado esta alianza".

"Es un orgullo para nosotros formar parte del principal grupo mediático europeo, ya que compartimos la visión de un futuro basado en contenidos de calidad, producción a nivel local e innovación tecnológica", ha afirmado, a la vez que ha señalado que desde Impresa van a aportar "su experiencia y su profundo vínculo con Portugal, con el objetivo de generar valor para todas las partes interesadas".