MFE entregará 2,08 millones de acciones a directivos y ejecutivos tras cumplir objetivos de su plan de incentivos

Archivo - Cartel de Mediaset España en la Sede de Telecinco, en Madrid (España) a 5 de marzo de 2020. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

MFE-MediaForEurope entregará el próximo 1 de octubre un total de 2,08 millones de acciones a los beneficiarios de su plan de incentivos a medio y largo plazo 2021-2023, tras concluir que se han cumplido los objetivos de rendimiento previstos para el periodo de devengo de tres años finalizado el pasado 31 de agosto.

Según ha comunicado la sociedad matriz de Mediaset España a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el consejo de administración ha acordado conceder gratuitamente 1.236.555 acciones ordinarias de clase A de nueva emisión y 844.992 acciones de clase B ya emitidas y procedentes de autocartera.

La emisión de las nuevas acciones A, con un valor nominal de 0,06 euros por título, tendrá efectos desde el 1 de octubre. Los títulos de clase A otorgados conferirán a sus titulares los mismos derechos que las acciones de esta categoría ya en circulación y serán admitidos a negociación en Euronext Milán y BME Exchange, al amparo de las exenciones de folleto previstas para valores ofrecidos a consejeros o empleados y de la misma clase que otros ya cotizados.

La compañía ha precisado que el 20% de las acciones adjudicadas estará sujeto a un periodo de bloqueo de 24 meses, de modo que los beneficiarios no podrán disponer de esta parte de los títulos durante ese plazo, conforme a las condiciones del programa.

Por otro lado, MFE Advertising, el hub internacional que coordina las concesionarias publicitarias en los mercados donde opera MFE-MediaForEurope, ha lanzado ALL21 Total Video Europe, una nueva solución publicitaria 'cross-country' "diseñada para ofrecer, a través de una única campaña, impacto inmediato y acceso rápido al mayor alcance simultáneo" en televisión lineal y entornos de vídeo digital premium en Italia, España y Alemania.

El consejero delegado de MFE Advertising, Stefano Sala, ha afirmado que "la industria de la comunicación necesita soluciones que combinen escala, flexibilidad y valor" y ha añadido que ALL21 Total Video es "un paso tangible hacia la creación de una plataforma europea, que ofrece a los anunciantes un acceso sencillo e integrado a audiencias premium en los mercados clave de MFE".

"En un momento en el que la atención está cada vez más fragmentada, el contenido de alta calidad, los entornos mediáticos de confianza y los procesos de activación transparentes son esenciales para generar confianza y ofrecer resultados sólidos y sostenibles", ha declarado Sala.

De esta forma, ALL21 Total Video sincroniza la inserción publicitaria dentro del corte publicitario premium de 60 segundos a las 21.00 horas, alcanzando audiencias en 24 canales de televisión en los tres mercados.

La solución extiende además la difusión de vídeo el mismo día a entornos de televisión conectada (streaming en directo y a la carta, vía apps y HbbTV) y dispositivos digitales personales, permitiendo a las marcas llegar a más de 14 millones de personas.

En este sentido, el consejero delegado de Publiespaña y miembro del consejo de MFE Advertising, Davide Mondo, ha explicado que ALL21 Total Video Europe es "una iniciativa sin precedentes: nunca antes se había puesto en el mercado una solución capaz de activar, con una única compra, el mismo minuto publicitario premium de forma simultánea en tres países europeos".

Para Publiespaña, según ha apuntado, "esto no sustituye el trabajo local, lo multiplica". "Seguimos siendo quienes mejor conocemos a las audiencias y a los anunciantes en España, y ahora podemos ofrecerles, además, una puerta de entrada directa a la escala europea sin perder esa cercanía", ha remarcado.

"Es la mejor prueba de que la apuesta del grupo por la innovación no se queda en el discurso: se traduce en productos concretos que refuerzan, en igual medida, nuestra posición en España y el proyecto paneuropeo de MFE Advertising", ha concluido.