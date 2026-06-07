Miles de personas reciben entre aplausos a León XIV en el centro de Madrid: "Solo por el ambiente, hay ganas"

Numerosas personas acuden a la Plaza de Cibeles, a 7 de junio de 2026, en Madrid (España). El Papa León XIV oficia la solemnidad del Corpus Christi en Madrid con una misa y posterior procesión eucarística en el entorno de la capital. La ceremonia congrega - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han esperado durante horas en los alrededores de Cibeles para poder ver a León XIV, con motivo de la Santa Misa que tendrá lugar este domingo 7 de junio en la capital. Muchos llevan horas esperando "con ganas", han traído sillas plegables y algo para desayunar. Otros --sobre todo grupos de jóvenes-- portan mochilas de acampada y esterillas, ya que se han quedado a dormir en colegios cercanos. "Solo por el ambiente, hay ganas", relatan a Europa Press.

Cayetana y Raquel (19 años) vienen con la Diócesis de Getafe, del Colegio Juan Pablo II de Alcorcón y han pasado la noche en un colegio relacionado con San Agustín. "Vimos al Papa ayer y fue muy emocionante. Sólo por el ambiente (de la Misa) siempre hay ganas", han recalcado en declaraciones a Europa Press.

Por su parte, Juan (17 años) viene del CEU de Alicante y también ha sido acogido por un centro educativo de la zona. Llegó ayer a las 12:00 horas a Madrid junto con su grupo de unas 50 personas y asistió a la Vigilia.

Afirma que está "expectante" con lo que pueda pasar, considera que lo de ayer fue "una locura" y que lo de hoy va a ser "muy chulo". "Fue a otra vigilia que se hizo en Roma de viaje de fin de curso y fue inspirador, y aquí hay mucha más gente", ha indicado.

Entre los asistentes pueden verse pancartas identificativas de parroquias, movimientos eclesiales y diócesis, así como banderas nacionales y estandartes que permiten reconocer a los peregrinos llegados de diferentes lugares.

A lo largo de la mañana, en los accesos a los sectores se han ido concentrando a familias con niños, jóvenes cargados con mochilas y grupos parroquiales organizados, equipados para soportar una larga jornada marcada por altas temperaturas. Botellas de agua, gorras, sombreros, mantas y otros elementos para protegerse del calor forman parte de una imagen repetida entre los peregrinos

Algunos participantes han aprovechado incluso para desayunar o compartir comida en pequeños corrillos, en un ambiente de convivencia. Otros también han dedicado esos momentos previos a la oración personal o a rezos comunitarios.

Entre ellos se encuentra Sandra, que ha venido con su nieta y ha traído 'tuppers' con fruta y una pizarra de juguete para que la pequeña se entretenga. Según ha comentado a Europa Press, le ha resultado "fácil" entrar y lleva una hora esperando. Está "super feliz" por ver al Papa y le gustaría que lanzara un mensaje de "todo por la paz".

Otra asistente es Ana, de Talavera de la de Reina (Toledo) pero residente en Madrid desde los 18 años, que reconoce que acude a la misa de Cibeles porque le gusta "mucho" León XIV. "Y tal vez sea la única oportunidad que tenga de verlo y vivir la experiencia", precisa ya que, añade, va a ser al único acto de Madrid al que va a poder asistir.

En declaraciones a Europa Press, detalla que asiste a esta cita acompañada de su cuñada y su sobrina, de 12 años. "Fueron ellas las que iban a venir desde un primer momento y me animaron a apuntarme", relata, al tiempo que incide en que la hace "mucha ilusión vivir esta experiencia con ellas".

Aunque no es el primer acto de este tipo al que acude, ya que estuvo presente en la misa y ceremonia de canonización celebrada por el Papa Juan Pablo II en la Plaza de Colón (Madrid), en 2003, Ana insiste en que "no quiere perder la oportunidad" de ver al nuevo Pontífice. En este sentido, señala que ha estado en el Vaticano "dos veces" pero que "nunca" ha visto a ningún Papa, "porque ha sido siempre en el mes de julio que es cuando suelen estar en su residencia de vacaciones".

"CREO QUE ES UNA OPORTUNIDAD PARA ACERCARME A LA IGLESIA"

Por ello, espera con "ilusión" este acto para "escuchar su mensaje y cómo desarrolla su lema de esta visita 'Aalzad la mirada'". "Hace muchos años que no estoy 100% conectada con la Iglesia y creo que esta oportunidad tal vez me vuelva a acercar, confío en ello", asegura.

Su cuñada, Clara, no sólo asiste a la misa de este 7 de junio ya que este sábado estuvo en la Vigilia de jóvenes en la Plaza de Lima junto con su hija Julia, dentro del grupo de la parroquia de Santa Teresa de Tres Cantos (Madrid). "La idea surgió entre varias amigas mías y de mi hija para asistir juntas con la parroquia cuando se anunció oficialmente la visita apostólica", relata.

Clara detalla que la última vez que vió a un Papa fue "en algún acto de la JMJ de Madrid el 2011" pero enfatiza que le hace "mucha ilusión vivir esta visita" con su hija. "Es la primera vez que asistirá y además acaba de Confirmarse hace tres semanas. Espero con ilusión el mensaje que viene a traernos su Santidad y que dé muchos frutos su visita", indica a Europa Press. Su hija espera "encontrar la fe del Papa", algo que le hace "mucha ilusión".

Loreto, una de las amigas de la pequeña (también de 12 años) ha asistido este sábado a la vigilia, el domingo a la misa y el lunes irá al encuentro diocesano del Bernabéu. "La idea de ir a los actos surgió porque teníamos muchas ganas de asistir para ver al Santo Padre. Es la primera vez que asisto", afirma ilusionada, al igual que su amiga Carlota.