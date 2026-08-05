MITECO aconseja no saturar zonas frágiles y no dejar residuos en las zonas en las que se vea el eclipse del 12 de agosto

Archivo - Un telescopio frente a una lona para proyectar el eclipse solar de este jueves, en la explanada del Planetario de Pamplona, a 10 de junio de 2021, en Pamplona, Navarra (España). - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

No saturar zonas frágiles y no dejar residuos son algunas de las recomendaciones del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) de cara al eclipse solar del próximo 12 de agosto. A partir de este miércoles, el organismo reforzará la difusión de recomendaciones para el cuidado del entorno natural.

Así lo han comunicado hoy fuentes del Ministerio tras el Comité de Dirección de Medio Ambiente presidido este miércoles por la vicepresidenta tercera y ministra del ramo, Sara Aagesen, en el que se ha hecho seguimiento de la evolución de los incendios y se ha tratado también la situación derivada del eclipse.

Ante la previsión de que multitud de personas se desplacen a este tipo de espacios para observar el eclipse, Transición Ecológica recalca que está prohibido encender fuego y recomienda no aparcar sobre vegetación seca, mantener accesos libres para emergencias, consultar diariamente el nivel de riesgo de incendios, evitar saturar zonas frágiles, así como perturbaciones en la fauna local y no invadir fincas o terrenos agrícolas.

Para este jueves, representantes de Transición Ecológica participarán en la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD) convocada por Interior en la que se abordarán todas las cuestiones relativas al eclipse.