MITECO despliega 15 medios y 5 brigadas y media para ayudar en la extinción de los fuegos en 5 CCAA

Vista de zonas calcinadas por el incendio de Riglos, a 19 de agosto de 2026, en Huesca, Aragón (España). - Verónica Lacasa - Europa Press

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 15 medios y cinco brigadas y media del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) colaboran en la extinción de los incendios en cinco comunidades autónomas (CC.AA.): Cáceres, Huesca, Navarra, Comunidad de Madrid y Zamora, según ha informado el propio Ministerio con datos de las 17:06 horas.

En concreto, tiene en Pinofranqueado (Cáceres) una Unidad Móvil de Análisis y Planificación, un avión ACO, un Anfibio Alfa, un Anfibio Foca, un helicóptero Mike y tres brigadas.

Asimismo, están desplegados en Las Peñas de Riglos (Huesca) un Anfibio Alfa, un helicóptero Lima, un helicóptero Mike y una brigada y media.

Mientras tanto, en Urzainqui (Navarra) hay dos helicópteros Lima y dos helicópteros Mike; en Aldea del Fresno (Madrid), una Unidad Móvil de Análisis y Planificación y dos Anfibios Alfa; y en Hermisende (Zamora), una brigada.