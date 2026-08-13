MITECO despliega 22 medios aéreos y 7 brigadas para la extinción de los incendios de Huelva, Huesca y Guadalajara

Imagen de zona afectada por el incendio de Niebla (Huelva). A 10 de agosto de 2026 en Niebla, Huelva (Andalucía, España). - Clara Carrasco - Europa Press
MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -
Un total de 22 medios aéreos y siete brigadas helitransportadas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) colaboran en la extinción de los incendios de Niebla (Huelva), Las Peñas de Riglos (Huesca) y Checa (Guadalajara), según ha informado este jueves el Departamento ministerial con datos de las 15:12 horas.
En concreto, MITECO tiene desplegados en Niebla (Huelva) un anfibio ALFA, tres anfibios FOCA, un helicóptero KILO, un helicóptero MIKE y tres brigadas helitransportadas. Además, tiene en Las Peñas de Riglos (Huesca) una Unidad Móvil de Análisis y Planificación, un avión ACO, tres anfibios ALFA, tres anfibios FOCA, cuatro aviones TANGO, dos helicópteros LIMA, un helicóptero MIKE y tres brigadas helitransportadas.
Además, en Checa (Guadalajara) hay un helicóptero MIKE y una brigada helitransportada.