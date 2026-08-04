MITECO despliega seis medios aéreos y una brigada para apoyar la extinción del incendio de Loporzano (Huesca)

Incendio forestal en Loporzano. - INFOAR.
MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha desplegado seis medios aéreos y una brigada helitransportada para apoyar la extinción del incendio de Loporzano (Huesca), según ha señalado este martes el propio Ministerio.
Con datos de las 13:22 horas, tiene un ALFA de Reus (Tarragona); un MIKE de Plasencia del Monte (Huesca); dos LIMA de Miluce (Navarra); un FOCA de Matacán (Salamanca); un FOCA de Zaragoza Aeropuerto; y una brigada helitransportada de Daroca (Zaragoza).